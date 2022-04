Manavgat Belediyesi'nden AKM, Sarılar ve Taşağıl’da iftar

Manavgat Belediyesi, Ramazan ayında iftarlarda halkla buluşma geleneğini sürdürüyor. Her gün Atatürk Kültür Merkezi’nde 5 bin kişiye iftar veren Başkan Şükrü Sözen, aynı zamanda Sarılar ve Taşağıl Mahallelerinde düzenlediği iftar yemeklerinde halkla bir araya geldi.



“Hem AKM’de hem mahallelerde”

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, her akşam düzenlenen iftar yemeklerinde Manavgat halkıyla bir araya gelip, Ramazan coşkusunu gençler, büyükler ve çocuklarla paylaşmaya devam ediyor. Atatürk Kültür Merkezi önündeki iftar çadırlarında her gün 5 bin kişiye düzenli olarak iftar yemeği verilirken, Manavgat’ın büyük mahallelerinde aynı anda iftar çadırları kuruluyor. Manavgat Belediyesi son olarak kentin en fazla nüfusa sahip Sarılar Mahallesi ve Taşağıl Mahallesi’nde iftar çadırları kurarak, buralarda da 5 biner kişiye iftar yemekleri verdi.



“Protokol de katıldı”

Üstü kapalı Pazar yerlerinde verilen yemeklere Başkan Şükrü Sözen ve eşi Hatice Sözen de katılarak vatandaşlarla sohbet etme imkanı buldu. İftar yemeklerine CHP Manavgat İlçe Başkanı Aliye Coşar, İYİ Parti Manavgat İlçe Başkanı Hüseyin Ergen, MATSO Başkanı Seydi Göngör, mahalle muhtarları da katılarak birlik ve beraberlik içerisinde oruçlarını açtı. Başkan Sözen, hem misafirlerle, hem vatandaşlarla tek tek ilgilenirken, ailelerle bol bol hatıra fotoğrafı da çektirdi.



“Halkın imkanları”

Ramazanın paylaşım ayı olduğuna değinen Başkan Sözen, “Ramazan ayı, birlik, beraberlik ve paylaşım ayıdır. Ramazan ayında aynı anda kentin birkaç bölgesinde halkımızla bir arada olmaya gayret ediyoruz. Birlik; beraberlik içinde iftarımızı yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Paylaştığımız bu imkanlar, halkın kendi imkanlarıdır” dedi.

