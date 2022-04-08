Alanyaspor, Beşiktaş maçına hazır

Nisa ile ilgili ihmal iddiası

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Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Francesco Farioli gözetiminde kulüp tesislerinde yapılan antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra pas çalışmaları yapan turuncuyeşilliler, idmanı taktik çalışmalarıyla tamamladı.

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