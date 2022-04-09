Büyükşehir’den sahil temizliği

Antalya Büyükşehir Belediyesi, ‘Deniz Bizim, Plaj Bizim, Çöpümüze Sahip Çıkalım’ sloganıyla Konyaaltı sahilinde temizlik yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi kıyıların ve denizlerin korunmasına yönelik farkındalık oluşturma amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. ‘Deniz Bizim, Plaj Bizim, Çöpümüze Sahip Çıkalım’ sloganıyla Konyaaltı sahilinde Naciye Havva Manavuşak Ortaokulu’ndan 120 öğrencinin katılımıyla kıyı temizliği gerçekleştirildi. İkili gruplara ayrılan öğrenciler, tüm sahili dolaşarak bulabildikleri çöpleri topladı. Cam, plastik, metal, maske ve izmarit gibi çöpler ayrıştırılarak sahilde sergilendi.



Denizlere yılda 10 milyon ton çöp karışıyor

Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürü Aliye Ergendedeoğlu, bu tür çalışmaların farkındalık oluşturmak adına son derece önemli olduğunu belirtti. Ergendedeoğlu: “Okyanus ve denizlere ulaşan çöpler, deniz ekosisteminin bozulmasına ve çevre sorunlarına yol açıyor. Denizdeki kirliliğin asıl sebebi kıyılara bilinçsizce atılan çöplerdir. Uluslararası araştırmalara göre yılda 10 milyon ton karasal kaynaklı çöpün denizlere ve okyanuslara karıştığı tahmin edilmekte. Büyükşehir Belediyesi olarak biz de ‘Deniz Bizim, Plaj Bizim, Çöpümüze Sahip Çıkalım’ sloganıyla bu konularda farkındalık oluşturmak amacıyla öğrencilerle temizlik yapıyoruz. Denizlerimize sahip çıkalım” diye konuştu.

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