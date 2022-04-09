Fikret Otyam Sergi Salonu açıldı

Ressam, gazeteci ve yazar Fikret Otyam’ın adını taşıyan sergi salonu, Otyam’ın Anadolu’nun dört bir yanında çektiği fotoğraflardan oluşan sergiyle Antalya Muratpaşa Belediyesi fuayesinde açıldı.

Ağustos 2015’te 88 yaşındayken hayata Antalya’da veda eden ressam, gazeteci ve yazar Fikret Otyam’ın adını taşıyan sergi salonu, Antalya’da Muratpaşa Belediyesi fuayesinde törenle açıldı. Açılışa Belediye Başkanı Ümit Uysal, eşi Ümran Uysal, Otyam’ın eşi Filiz Otyam, yakınları ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Filiz Otyam, açılışta yaptığı konuşmada “Gösterdiğiniz vefa örneği için çok çok teşekkür ederim. Fikret’in (Otyam) yaşaması, buraya gelen insanlar izledikçe, gördükçe devam edecek” dedi.

Başkan Uysal ise Fikret Otyam’ın Anadolu aşkı, insan sevgisi, Anadolu’yu birbiriyle buluşturma, doğusuyla batısını buluşturma, ülkenin toplumsal bütünlüğünü sevgiyle yoğurma çabasında olduğunu söyledi. Başkan Uysal, “Söz ustası” diyerek anlattığı Otyam’ın Türkiye’nin sanat ve toplumsal hayatında büyük emekleri olduğunun altını çizdi.

Konuşmaların ardından Başkan Uysal, Filiz Otyam’a günün anısına çiçek takdim ederken Fikret Otyam Sergi Salonu’nun açılış kurdelesini diğer davetlilerle birlikte kesti.

Muratpaşa Belediyesi fuayesinde açılan Fikret Otyam Sergi Salonu’nun ilk sergisi de Otyam’ın uzun yıllar içinde Anadolu’nun dört bir yanında çektiği fotoğraflardan oluştu. Sergide Fikret Otyam’ın yaklaşık 50 fotoğrafı yer alıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.