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Trafik ekiplerinden kask takmayan motosiklet sürücülerine af yok 10 günlük denetiminde 918 motosikletliden 353’üne kask cezası yazıldı

İHA

Trafik ekiplerinden kask takmayan motosiklet sürücülerine af yok 10 günlük denetiminde 918 motosikletliden 353’üne kask cezası yazıldı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde son 10 gün içerisinde yapılan denetimlerde 918 adet motosiklet denetlenirken 353 motosiklet sürücüsüne kask kullanmamaktan ceza uygulandı. Denetlenen 3 bin 576 araçtan 38’i trafikten men edilirken, 19 adet sürücü belgesine el konuldu.
Konuyla ilgili olarak Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliğinden açıklama yapıldı. Açıklamada; motosiklet kazalarında ölümlerin büyük bölümü kafaya alınan darbeler sonucu gerçekleştiğine, kask takmanın ölüm riskini yüzde 40, ağır yaralanma riskini ise yüzde 70 oranında düşürdüğüne dikkat çekildi.
Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından motosiklet sürücülerinin ve yolcularının trafik güvenliğini arttırmak amacıyla motorlu bisiklet ve motosiklet sürücüleri ile yolcularının kask kullanımına yönelik olarak son 10 günlük süre içerisinde yapılan denetimlerde 3 bin 576 araç denetlendi.
Denetlenen bu araçlardan eksiği bulunan bin 107 araç sürücüne ilgili maddelerden Trafik İdari Para Cezası uygulandı.
Ayrıca 918 adet motosiklet ve motorlu bisiklet denetlenerek, denetlenen motosiklet ve motorlu bisikletlerden eksikleri bulunan 353 adet motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun 78/1B(Motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerinin kask kullanmamak)kuralını ihlal etmesinden ve diğer ilgili maddelerden Trafik İdari Para Cezası uygulandı.
Son 10 günlük süre içerisinde denetlenen araçlardan Karayolları Trafik Kanunun ilgili maddelerinden 38 araç trafikten men edilmiş olup 19 adet sürücü belgesine el konulduğu ifade edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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