Sahur vaktinde geldiği marketten muz kasasını alıp yoluna devam etti İş yeri sahibi: "Ben kendi malımı bu kadar rahat almıyorum"

Antalya'nın Serik ilçesinde hırsızın manavdan çaldığı muz kasasını götürme anları kameralar tarafından kaydedildi. Hırsızın muz kasasını çalma anındaki rahatlığı ise pes dedirtti. Manav sahibi, "Açıkçası ben bile kendi dükkanımdaki malı bu kadar rahat alamam" dedi.

Serik ilçesine bağlı Merkez mahallesinde gece 03.00 sıralarında meydana gelen hırsızlık olayında, dükkan sahibi gelen mallarla meşgul olurken, hırsız bir muz sandığını çalarak kaçtı. O anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Manav sahibi, sabah saatlerinde depoya kaldırılan muz kasalarından bir tanesinin eksik olduğunu fark etti. Bunun üzerine güvenlik kameraları tarafından yaptığı incelemeyle muz kasasının çalındığını gördü ve durumu polis ekiplerine haber verdi.

Manav işiyle uğraşan Ali Yılmaz yaşanan olayı şöyle anlattı:

"Gece 03:00 sıralarında muz geldi dükkana. O esnada bir kişi de bir sandık muzu alıp götürüyor. İhtiyaç sahibi biri olsa biz verirdik zaten ama çalması biraz zorumuza gitti. Hırsız muhtemelen bizim muzu sattı. Bütün manavlara söyledik ama muz satılmış. Sabah baktığımızda gelen muz 7 kasa olduğunu fark ettim baktım depoya, elemana sordum. Kameralara bakınca görüntülerden anladık çalındığını. Görünce üzüldüm, çünkü para için bu belli. Aç olsa bir tane ya da 1 kilo alır. Alsın sıkıntı yok ama bu hırsızlık onu satıp paraya çevirmek. Açıkçası ben, kendi dükkanımda ki malı bu kadar rahat alamam o saatte."

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