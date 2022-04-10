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Kendilerini savcı ve polis olarak tanıttıkları yaşlı çifti jet hızıyla 81 bin TL dolandırdılar Yarım saat içinde başvuru yapıp kredi çekti, 81 bin lirayı dolandırıcıların hesabına havale etti Kimliğimi kaybedip etmediğini sorduktan sonra adına bankadan para çekildiğini söylediler Önce savcı ve polis olarak tanıttılar, sonra bankadan 81 bin TL kredi çektirdiler Şahıslar, çekilen kredi hesaplarına geçtikten sonra ortadan kaybolunca dolandırıldıklarını anladılar

İHA

Kendilerini savcı ve polis olarak tanıttıkları yaşlı çifti jet hızıyla 81 bin TL dolandırdılar Yarım saat içinde başvuru yapıp kredi çekti, 81 bin lirayı dolandırıcıların hesabına havale etti Kimliğimi kaybedip etmediğini sorduktan sonra adına bankadan para çekildiğini söylediler Önce savcı ve polis olarak tanıttılar, sonra bankadan 81 bin TL kredi çektirdiler Şahıslar, çekilen kredi hesaplarına geçtikten sonra ortadan kaybolunca dolandırıldıklarını anladılar

Antalya’nın Manavgat ilçesinde çiftçilik ve hayvancılık yaparak geçimlerini sağlayan çift kendilerini savcı ve polis olarak tanıtan telefon dolandırıcılarının tuzağına düştü. Çift, şüphelilerin bankadan kredi olarak çektirdikleri 81 bin 300 TL’yi yine aynı kişilerin verdikleri İBAN numarasına yatırdı, çok geçmeden dolandırıldıklarını anladı.
Manavgat ilçesine bağlı Uzunlar Mahallesinde yaşayan ve geçimlerini hayvancılık ve çiftçilik yaparak sağlayan ZaferEmiş Çelik çifti, kendilerini savcı ve polis olarak tanıtan telefon dolandırıcılarının tuzağına düştü. Zafer Çelik, bankadan kredi olarak çektiği 81 bin 300 lirayı dolandırıcıların telefonda yazdırdığı İBAN numarasına yatırdı. Daha sonra ise şahıslara bir daha ulaşamadı. Bunun üzerine dolandırıldığını anlayan çift, jandarma karakoluna giderek şikayette bulundu.

“Telefonu kesinlikle kapatmamamızı söylediler”
Yaşananları anlatan Zafer Çelik, “Evimizin önünde bir şeylerle uğraşıyordum. Eşim de bahçede çalışıyordu. Elinde telefonla yanıma gelerek jandarmanın beni aradığını söyledi. Telefondaki şahıs, kimliğimi kaybedip etmediğimi sorduktan sonra kimliğimle bankadan para çekildiğini, acilen Manavgat’a savcılığa veya karakola gelmem gerektiğini söyledi. Eşimle geleceğimi söyleyince eşimin kalmasını, köye jandarma gelip onunla görüşeceğini söyledi. Bu sırada benim ve eşimin telefonundan ayrı kişiler aynı anda konuşmaya başladılar. Telefonu kesinlikle kapatmamamızı söylediler. Aracıma binip Manavgat’a doğru yola çıktım. Yolda beni yönlendiren kişi, suçlulara operasyon yapılacağını benim de yardımcı olmamı istedi” dedi.

“Çektiğim krediyi verdikleri İBAN numarasına yatırdım”
Şahısların altınlarını bozdurmasını ve bankada bulunan parasını çekmesini istediğini belirten Çelik, “Her ikisinin de olmadığını söyleyince bankaya kendilerinin talimat verdiklerini, hemen başvurmam durumunda kredi çıkacağını söylediler. Bankaya gittim ve kredi başvurusunda bulundum. Yarım saat içerisinde bana 81 bin 300 TL kredi verildi. Bu parayı verdikleri İBAN numarasına yatırmamı söyleyince huylandım. Ama eşini ara sor şu an yanında jandarma ve banka görevlisi var. Ona 81 bin lirayı teslim ediyor dediler. Aynı anda eşimin telefonunu benim telefonuma bağlayıp eşimle görüştürdüler. Eşim yanında jandarmalar olduğunu banka görevlisi Ayşe hanımın kendisine 81 bin lira verdiğini söyleyince çektiğim krediyi verdikleri İBAN numarasına yatırdım” diye konuştu.

“81 bin lira verdi diye söylememi istediler”
Çelik konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Bana hastaneye gitmemi operasyonda alacakları kişiyi oraya getirip bana göstereceklerini söylediler. Bir süre bekledikten sonra telefonumun şarjının bitmek üzere olduğunu söyledim. Köye gidip şarja takmamı sonra kendilerini aramamı söylediler. Köye geldim eşime parayı sorduğumda, kendisini aradıklarını eşin arayınca jandarmalar ve banka görevlisi geldi 81 bin lira verdi diye söylememi istediler. Ben de sana bir şey yapacaklarından korktuğum için sana onların söylediği şeyleri söyledim deyince dolandırıldığımızı anladım. Çenger Jandarma Karakol ve Cumhuriyet Savcılığına giderek şikayette bulundum. İnşallah bana bunu yapanlar en kısa sürede bulunur da başkalarına zarar veremezler. Benim çektiğim krediyi ödemeye gücüm yok” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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