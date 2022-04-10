'Avatar Diyarı'nda spreyli aşk yazısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Avatar Diyarı'nda spreyli aşk yazısı

DHA

'Avatar Diyarı'nda spreyli aşk yazısı


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da Selge Antik Kenti'ni çevreleyen 65 milyon yıllık 'konglomera' kayalardan oluşan ve 'Avatar Diyarı' olarak adlandırılan doğa gezginlerinin en önemli yürüyüş rotalarından Adam Kayalar, vandallar tarafından sprey boyayla kirletildi. Kayaların üzerine kırmızı sprey boyayla 'N' ve 'M' harfleriyle kalp işareti çizildiği görüldü.
Manavgat İlçesi'nde Psidia'nın antik kentlerinden Selge'yi çevreleyen, Köprülü Kanyon Milli Parkı, St. Paul yolu üzerindeki, 'Torosların Peribacaları', 'Avatar Diyarı', 'Antalya'nın Kapadokyası' gibi benzetmelerde bulunulan yürüyüş rotalarından Adam Kayalar, vandallar tarafından sprey boyayla çizildi. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ATSO) basın biriminde görevli Orhan Çakmur, geçen hafta arkadaşlarıyla bölgede doğa yürüyüşü yaparken, peri bacalarını andıran kayalar üzerinde kırmızı sprey boyayla 'N' ve 'M' harfleriyle kalp işareti çizildiğini gördü. Doğa harikası bu kayaların kirletilmesini 'vandallık' olarak nitelendiren Çakmur, "Orası çok kıymetli bir bölge, her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin gittiği bir doğa harikası. Bu tür değerlerimize sahip çıkmamız lazım. Ayrıca o kayaların yüzeyleri de çok hassas. Bazen tarihi alanlarda da benzer durumlar yaşanıyor ve temizlenebiliyor, bu kayalar çok hassas olduğundan sanırım temizliği de çok zor olacaktır. Ah be güzel kardeşim. Adam Kayalar'a aşkını yazmışsın ama 'insan' olamamışsın" dedi.
AYAKTA DURAN İNSANI ANDIRDIĞI İÇİN 'ADAM KAYALAR' OLARAK İSİMLENDİRİLİYOR
ABD yapımı fantastik 'Avatar' filmindeki görüntüleri andırdığı için doğa yürüyüş gruplarının 'Avatar Diyarı' olarak isimlendirdiği Adam Kayalar, 65 milyon yaşındaki 'konglomera' kayalarından oluşuyor. Toroslar'da, deniz tabanından yükselen kum ve çakıl alanlarının basınçla toprak ve mil ile birleşmesi sonucu oluşan kayalardan oluşan ormanlık alanda yaşayan köylüler de hayvancılıkla geçimini sağlıyor.
Doğa gezginleri, bölgede yaşayan köylüleri de orman teşkilatının bir dönem uyguladığı keçi besleme yasağı ve Köprüçay üzerinde planlanan HES'ler ve baraj projeleri nedeniyle, Avatar filmindeki Na'vi halkı gibi huzurunu kaybettiğine işaret ediyor. Kayaların boyları 10 ile 70 metre arasında değişiyor ve şekil olarak ayakta duran insanı andırdığı için 'Adam Kayalar' olarak isimlendiriliyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2022-04-10 09:50:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kendilerini savcı ve polis olarak tanıttıkları yaşlı çifti jet hızıyla 81 bin TL dolandırdılar Yarım saat içinde başvuru yapıp kredi çekti, 81 bin lirayı dolandırıcıların hesabına havale etti Kimliğimi kaybedip etmediğini sorduktan sonra adına bankadan para çekildiğini söylediler Önce savcı ve polis olarak tanıttılar, sonra bankadan 81 bin TL kredi çektirdiler Şahıslar, çekilen kredi hesaplarına geçtikten sonra ortadan kaybolunca dolandırıldıklarını anladılar
YEREL HABERLER Kendilerini savcı ve polis olarak tanıttıkları yaşlı ...
Sahur vaktinde geldiği marketten muz kasasını alıp yoluna devam etti İş yeri sahibi: "Ben kendi malımı bu kadar rahat almıyorum"
YEREL HABERLER Sahur vaktinde geldiği marketten muz kasasını alıp ...
Başkan Uysal: “Amatör sporlar sihirli değnektir”
YEREL HABERLER Başkan Uysal: “Amatör sporlar sihirli değnektir”
Antrenman uçuşu yapan paraşütçü, kız arkadaşıyla denize düştü Çevredeki vatandaşların yardımıyla çift kıyıya çıkartıldı
YEREL HABERLER Antrenman uçuşu yapan paraşütçü, kız arkadaşıyla ...
El Fenerinin içinden 112 gram metamfetamin çıktı
YEREL HABERLER El Fenerinin içinden 112 gram metamfetamin çıktı
Park halindeki otomobilin lastiklerini jantlarıyla birlikte çaldılar
YEREL HABERLER Park halindeki otomobilin lastiklerini jantlarıyla ...
Deniz sevdalısı çift, katamaranla dünya turuna çıktı
YEREL HABERLER Deniz sevdalısı çift, katamaranla dünya turuna çıktı
Trafik ekiplerinden kask takmayan motosiklet sürücülerine af yok 10 günlük denetiminde 918 motosikletliden 353’üne kask cezası yazıldı
YEREL HABERLER Trafik ekiplerinden kask takmayan motosiklet ...
Gelin geldiği tekneyle 5 yıllık dünya turuna çıktı Evlendikleri günden bu yana 9 yıldır teknede yaşayan çift, 5 yıl sürecek dünya turuna törenle çıktı Gittikleri ülkelerde Türk bayrağını dalgalandırarak kültür elçiliği yapacaklar
YEREL HABERLER Gelin geldiği tekneyle 5 yıllık dünya turuna ...
Lastikle beraber 4 jantı çalınıp sabah şok yaşayan adam bu kez mutluluk yaşadı Antalya’da sabah lüks araçtan çalınan 4 lastik ve jant polis ekiplerinin çalışmasının ardından bulunarak sahibine teslim edildi
YEREL HABERLER Lastikle beraber 4 jantı çalınıp sabah şok yaşayan ...
Türkiye'de ikinci uydu vericili saz kedisi 'Serçin' oldu
YEREL HABERLER Türkiye'de ikinci uydu vericili saz kedisi 'Serçin' ...
Antalya’da Karslılar gecesi
YEREL HABERLER Antalya’da Karslılar gecesi
Antalya’da trafik denetimleri tüm hızıyla devam ediyor Emniyet kemeri, radar, alkol, kırmızı ışık, hatalı sollama konularında denetim yapıldı
YEREL HABERLER Antalya’da trafik denetimleri tüm hızıyla devam ...
Antalya'da jandarmadan huzur ve güven denetimi Sorgulanan 9 bin 443 şahıstan, aranma kaydı bulunan 11 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da jandarmadan huzur ve güven ...
Kontrolden çıkan hafif ticari araç duvara çarptı Kazada yolcu olarak bulunan kişi ağır yaralandı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan hafif ticari araç duvara ...
Jandarmadan kaçak alkol operasyonu
YEREL HABERLER Jandarmadan kaçak alkol operasyonu
Lüks aracın 4 lastiğini çalıp, kaldırım taşı üzerinde bıraktılar Akşam park ettiği aracını sabah lastiksiz görünce şok oldu
YEREL HABERLER Lüks aracın 4 lastiğini çalıp, kaldırım taşı üzerinde ...
Olimpiyat şampiyonu İsmail Oğan hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Olimpiyat şampiyonu İsmail Oğan hastaneye kaldırıldı
Cüce keçisini internetten satmak isterken 'hayvan tacizcisi' oldu
YEREL HABERLER Cüce keçisini internetten satmak isterken 'hayvan ...
Fikret Otyam Sergi Salonu açıldı
YEREL HABERLER Fikret Otyam Sergi Salonu açıldı
Başkan Uysal: “Bizim gıdamız dertleri çözmek”
YEREL HABERLER Başkan Uysal: “Bizim gıdamız dertleri çözmek”
Büyükşehir’den sahil temizliği
YEREL HABERLER Büyükşehir’den sahil temizliği
Eski eşin tüfekle vurduğu Güllü'nün tedavi parası 2 günde toplandı
YEREL HABERLER Eski eşin tüfekle vurduğu Güllü'nün tedavi parası 2 ...
Şehit aileleri ve gazi yakınları Antalya İl Jandarma Komutanlığı iftarında buluştu Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan: "Şehit ve gazilerimize borcumuzu ancak birliğimizi, beraberliğimizi sağlamlaştırarak, bu ülkeye sahip çıkarak ödeyebileceğiz"
YEREL HABERLER Şehit aileleri ve gazi yakınları Antalya İl Jandarma ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.