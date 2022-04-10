Park halindeki otomobil alev topuna döndü

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Antalya'nın Serik ilçesinde park halindeyken birden yanmaya başlayan otomobil alev topuna döndü. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında araçta büyük maddi hasar meydana geldi.

Serik ilçesi Merkez Mahallesi'nde gece saat 02.00 sıralarında park halindeki aracı alevler içinde gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek söndürdü. Polis ekipleri ise yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlattı. Otomobilde büyük maddi hasar oluştu.

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