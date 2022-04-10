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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alanya’da Ramazan eğlencesi

İHA

Alanya’da Ramazan eğlencesi

Alanya Belediyesi’nin hazırlamış olduğu Ramazan Şenlikleri’nde sanatçı Bedirhan Gökçe sahne aldı. Binlerce vatandaşın katıldığı programda izleyiciler şarkılar ve şiirler eşliğinde eğlendi.

Alanya Belediyesi’nin hazırlamış olduğu Ramazan Şenlikleri devam ediyor. Programın sekizinci gününde ilk olarak ‘Bir Varmış, Bir Yokmuş’ oyunu ile Meddah gösterisi sahne aldı. İzleyicileri kahkahaya boğan gösterinin ardından ise önce kanun sanatçısı Aytaç Doğan daha sonra ise sanatçı Bedirhan Gökçe, Alanya halkı ile buluştu. O Ses Türkiye Şampiyonu Mustafa Bozkurt ve orkestranın eşlik ettiği Bedirhan Gökçe konserinde şarkılar ve şiirler ile izleyicilere unutulmaz bir akşam yaşatıldı.

“Sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum”
Yüzlerce vatandaşın katıldığı ve hınca hınç dolan Ramazan Meydanı’na Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’de katıldı ve programı izledi. Ünlü sanatçı Bedirhan Gökçe’ye tablo hediye eden Başkan Yücel, “Bizim gecemize renk kattınız, çok teşekkürler. Alanya’mızın güzide halkı ile birlikte böyle bir mübarek günde sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Pandemi nedeniyle 2 yıldır bazı etkinliklerden uzak kalmıştık. Ama biz Alanya Belediyesi olarak kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizim dini ve manevi değerlerimiz var. Onları koruyup kollayabiliyorsak, yaşayıp yaşatabiliyorsak, gelecek nesillere aktarabiliyorsak ne mutlu bize. Ramazan’a yakışır bir şekilde etkinliklerimiz sürüyor. Dayanışmamız, paylaşmamız, birbirimize olan saygı ve sevgimiz biz var olduğumuz sürece bu Ramazan Etkinlikleri ile birlikte var olacak” dedi.

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