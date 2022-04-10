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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakır kablo ve bakır boru çalan 2 kişi yakalandı

İHA

Bakır kablo ve bakır boru çalan 2 kişi yakalandı

Antalya’nın Kaş ilçesinde soğuk hava deposundan bakır kablo ve bakır boruları çalan 2 şüpheli yakalandı.
Kaş ilçesi Gömbe Mahallesi'nde 19 Mart Cumartesi günü İ.K. isimli şahsa ait soğuk hava deposundan 90 metre bakır kablo ve, 20 metre uzunluğunda bakır boru çalınması üzerine Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri hırsız ya da hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada A.Ç. ve İ.K. isimli şahısların çalınan malzemeleri 11 bin liraya hurdacı L.Ö.'ye sattığı tespit edildi. Şüpheli A.Ç. ve İ.K. yakalanarak gözaltına alındı. İkametinde yapılan aramada 4 adet ruhsatsız av tüfeği ve yaklaşık 5 gram ağırlığında kenevir tohumu ele geçirilen A.Ç. hakkında 2521 sayılı Kanun'un 13/1 maddesi gereği idari işlem yapıldı. Suça konu eşyaları satın alan L.Ö. hakkında ise suç eşyasını satın alma veya kabul etme suçundan adli işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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