Tilkinin tavuğa saldırdığı anlar kamerada Bir evin deposuna giren tilkinin, tavuğu yakalayıp telef ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı

'Gölümüz kurtulsun' diye demeç vermişti! Muhtar şoke etti!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde bir evin depo kısmına gelen tilkinin tavuğa saldırma anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Tilki, kısa sürede yakaladığı tavuğu telef edip depodan ayrıldı.

Edinilen bilgiye göre, Korkuteli ilçesinde bir vatandaşa ait evin depo kısmına Cuma gecesi tilki girdi. Bir süre depoda gezen tilki, gözüne kestirdiği tavuğu kovalamaya başladı. Tilki, kısa bir kovalamacanın ardından tavuğu telef edip depodan ayrıldı.

O anlar depodaki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.