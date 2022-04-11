Çiçek bahçesini halka açtı Rus ve Ukraynalı vatandaşların akınına uğradı Kesme makasları alıp, çiçeklerini kendi topluyor, buket başına 20-25 TL ücret ödüyorlar Ticari değeri sona eren çiçekleri turistlere hasat ettirip parasını alıyor

Antalya’nın Aksu ilçesinde 50 dekar alanda kesme çiçek üretimi yapılan seranın kapıları halka açıldı. Rus ve Ukraynalı vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği bahçe günü Mayıs ayına kadar devam edecek.

Paskalya Bayramı dolayısıyla ilkini gerçekleştirdikleri çiçek festivaline Rus ve Ukraynalı vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını belirten Ziraat Mühendisi Emine Aladağ, “50 dekar alanda kesme çiçek üretimi yapıyoruz. Anemon, Ranunculus sezonumuz bitmek üzere çiçeklerimizin ticari değeri sona erdi. Bizde arazilerimizi halka arz ettik. Ramazan’ı Şerif dolayısıyla mutlu olsunlar ve bu sevinci yaşasınlar istedik. Yabancılar içinde Paskalya bayramının olduğu bir dönem. Herkes burada hafta sonu boyunca beğendikleri çiçekleri kendileri topluyor, kendileri işliyor ve evlerine götürüyorlar” dedi.



“Anneler gününe kadar devam edecek”

Sabah saatlerinde bahçelerini açtıklarını kaydeden Emine Aladağ, “Bu etkinliğimiz yeni başladı. Anneler gününe kadar devam edecek. Yabancı uyruklu vatandaşlar çok ilgi gösteriyor. Özellikle de Rusya ve Ukraynalı vatandaşlar geliyor. Paskalya bayramı ve çiçekler onlara hitap ettiği için o ülke vatandaşlarından bahçemize çok yoğun ilgi var. Avrupalılar, Ukraynalılar, Ruslar ve Doğu bloku ülkeler için benim organize ettiğim etkinlik aslında kendi ülkelerinde yapılıyor. Ama ülkelerinde şu an savaş olduğu için bu etkinlik yapılamıyor. Burada yaşayan Rus ve Ukraynalı çok vatandaş var. Böyle bir etkinliği düşündük, organize olduk. Yeni başladık. Bu kadar çok fazla misafirin geleceğini tahmin etmiyordum. Ama şu an çok mutluyum. Bahçeyi kendilerine açtığım için bana dua ediyorlar. Sabah saat 10.00 da açıyoruz, gece geç saatlere kadar devam ediyor. Gece ışıklandırmamız olduğu için sorun olmuyor” şeklinde konuştu.



“Buket başına sembolik ücret”

Çocukların çiçeklerin içinde çok mutlu olduğunu ifade eden Emine Aladağ, “Bahçeye giren misafirler dal çiçek topluyorlar. Sembolik bir ücret belirledik. Çiçekleri keserken kıymet bilinsin istedik. Herkes kendi buketlerini kendi yapıyor. Kesme makaslarını, içeceklerini ikram ediyorum. Maddi beklentimiz yok. 2025 TL arasında sembolik bir bedel ödüyorlar. Çiçek toplamaktan özellikle çocuklu aileler çok mutlu oluyor. Çocuklar için burada çiçek var, çamur var. Anneler çok mutlu, çocuklarıyla güzel vakit geçirdikleri için” dedi.



“Kendi adımıza çiçek festivali”

Ukrayna’daki savaş yüzünden mutsuz olan insanların ayrılırken dua ettiklerine de vurgu yapan Aladağ, “Hem onlar mutlu ayrılıyorlar hem de biz. Bu etkinliği ilk defa yapıyorum Antalya’da. Başka yapan var mı bilmiyorum. İki hafta önce yurtdışında gördüm böyle bir etkinliği, kopyalıyor gibi olsak ta bizim ülkemizin ne eksiği var dedim ve bahçemi halka açtım. Sezonu bitmiş, ticari değerini kaybetmiş, kesme çiçek seralarını meslektaşlarım arazilerini açarlarsa şenlik havası olur. Biz kendi adımıza çiçek festivalimizi gerçekleştirdik" diye konuştu.

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