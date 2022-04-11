Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ağır yaralı Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı

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Antalya’nın Manavgat ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüjdeki aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsünün hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Side istikametinden Kumköy istikametine seyir halindeki Osman Akbay’ın kullandığı 07 LDT 29 plakalı otomobil, Süleyman Demirel Bulvarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Meydana gelen kazada yaralanan araç sürücüsü Akbay, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Araç sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Kaza anı yol kenarında bulunan iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı.

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