OSB Başkanı Bahar: “Bölgesel teşvikler ilçeler bazında verilmeli”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

OSB Başkanı Bahar: “Bölgesel teşvikler ilçeler bazında verilmeli”

İHA

OSB Başkanı Bahar: “Bölgesel teşvikler ilçeler bazında verilmeli”

İller bazında verilen bölgesel teşviklerin revize edilerek, ilçeler bazında derecelendirilmesini talep eden Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Ali Bahar, Antalya’nın pilot il olarak seçilmesi halinde, kentin örnek bir dönüşüm modeli oluşturabileceğini söyledi.

Yatırımcılara yönelik çeşitli teşvik imkanları sağlayan Yatırım Teşvik Sisteminin, detaylı boyutunu oluşturan Bölgesel Teşvik Uygulamasında köklü bir revizyon yapılması gerektiğini belirten Antalya Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Ali Bahar, bölgesel teşviklerin iller yerine, ilçeler bazında derecelendirilmesinin, ülke ekonomisinin kalkınmasında, çok daha verimli sonuçlar doğuracağını ifade etti. İlçeler bazında derecelendirilmiş Yeni Bölgesel Teşvik Sistemi için Antalya’nın en uygun pilot il olacağını söyleyen Bahar, “19 farklı ilçesinde tarımdan turizme, sanayiden sağlığa kadar birbirinden farklı onlarca katma değeri bünyesinde barındıran Antalya gibi bir zenginliğin, tek bir başlık altında değerlendirilip derecelendirilmesi, günün ve geleceğin ihtiyaçları açısından renove edilmesi gereken bir uygulamadır” dedi.

“Ekonomiye ivme kazandırır”
Bölgesel teşviklerin lojistik, iklim, enerji, GES yatırımları, stratejik ürünler gibi dünyadaki rekabetçiliğimizi artıracak ve ön plana çıkaracak bir şekilde düzenlenmesi gerektiğine vurgu yapan Bahar, “Elmalı, İbradı veya Gazipaşa neden direk ihracat yapan, markalaşmış, global bir ilçe olmasın? ‘Antalya bizim için şehirden öte bir ülkedir’ derken, biz Antalya’mıza bu katma değeri kazandırmayı amaçlıyoruz. Ülkelerden ziyade, şehirlerin ön plana çıktığı günümüzde, şehirlerin ilçeler bazında değerlendirilmesi, güçlü olan yanlarının daha da güçlenmesini sağlayacaktır. Antalya, genel yapısı itibariyle 1. Bölgede yer alsa da Kaş ile Elmalı farklı potansiyele ve farklı gereksinimlere ihtiyaç duyan, dolayısıyla da ülke ekonomisine birbirlerinden farklı alanlarda değer katan iki büyük zenginliğimizdir. Gazipaşa’nın potansiyeli ile Akseki’nin potansiyeli aynı değildir. Burada terzi işi bir konsantrasyona ihtiyaç vardır. Bu iki ilçe lokal bazda incelenip derecelendirilse ve ilçeye özel hazırlanmış bir plan dahilinde teşvik alsa, inanıyoruz ki hem ilçe hem de ülke ekonomisinde gözle görülür bir ivmelenme olacaktır” şeklinde konuştu.

“Devlete pas”
Türkiye’nin 81 ilini 6 farklı bölgeye ayırıp değerlendirmenin, fotoğrafa uzaktan bakmakla eş değer olduğuna dikkat çeken Bahar, “Günümüz teknolojileri, elimizdeki imkanlar ve jeopolitik fırsatımız fotoğrafı daha da yakınlaştırıp, detaya inmemizi mümkün kılmaktadır. Asırlık bir geçmişe sahip Devlet deneyimimiz, kurumlarımız bu planlamayı yapabilecek her türlü imkana ve insan kıymetine sahiptir. Güçlü Türkiye’nin yolu buradan geçmektedir. Fakat böylesi bir planlama seçilmiş bir şehirdeki, tek bir merkezden yapılmamalıdır. Her şehir, kendi kurum ve kuruluşları ile ortaklaşa bir çalışma yürüterek kendi analizini kendi yapmalı, güçlü ve zayıf yanlarını tespit edip raporlamalıdır” ifadelerini kullandı.

“İlçeden dünyaya”
Bölge Yönetimi olarak, Antalya’nın 19 ilçesini sosyal ve ekonomik açıdan mercek altına alan bir çalışma hazırlayıp kitaplaştırdıklarını aktaran Bahar, “3 yıllık bir çalışmanın ürünü olan bu eseri, şehrin tüm dinamikleri ile paylaştık. Bizler ortaya koyduğumuz vizyon ile ilçelerimize büyüteç ile baktık. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının katılımıyla, daha da genişletilerek yapılacak ortak bir çalışma ile 19 ilçemize mikroskop ile bakabilir, Bölgesel Teşviklerin ilçeler bazında verilmesine olanak tanıyacak, örnek bir eseri ülkemize ve Antalya’mıza kazandırabiliriz. Böylece üretimimizi artırıp, gelecek planlarını daha doğru bir şekilde yapabilecek, daha doğru bir ön görüye sahip oluruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalyalı ihracatçının tahsilatı savaşa takıldı
YEREL HABERLER Antalyalı ihracatçının tahsilatı savaşa takıldı
Almanya'dan gelen girişimci kadın hayalindeki işletmeyi açtı, 9 günde mağdur oldu Ortağı 9 gün sonra ayrılmak isteyince, iş yeri kapandı, devir de edilemedi Masrafını isteyen taraf, girişimci kadının kızına 150 bin TL'lik senet imzalattı ardından haciz işlemi başlattı Annesini rahatlatmak için imza attığını söyleyen gözü yaşlı diş hekimi Derya Perçin Öztürk: "Haksızlığın karşısına geçmek istiyorum, kim haklı kim haksız adalet karar versin"
YEREL HABERLER Almanya'dan gelen girişimci kadın hayalindeki ...
Parkinson erken tanı ile kolaylıkla tedavi edilebiliyor Parkinson tedavisinde meditasyon tedavisiyle fonksiyonlar artıyor Nöroloji Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Özşimşek: “Parkinson beyinde 'dopamin' sentezleyen hücrelerin yüzde 70 hasara uğramasıyla oluşur” "Ortalama Parkinson tanı konulma yaşı 55"
YEREL HABERLER Parkinson erken tanı ile kolaylıkla tedavi ...
Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ağır yaralı Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı
YEREL HABERLER Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ağır ...
Çiçek bahçesini halka açtı Rus ve Ukraynalı vatandaşların akınına uğradı Kesme makasları alıp, çiçeklerini kendi topluyor, buket başına 20-25 TL ücret ödüyorlar Ticari değeri sona eren çiçekleri turistlere hasat ettirip parasını alıyor
YEREL HABERLER Çiçek bahçesini halka açtı Rus ve Ukraynalı ...
Teneffüs Park kapılarını açtı
YEREL HABERLER Teneffüs Park kapılarını açtı
Tilkinin tavuğa saldırdığı anlar kamerada Bir evin deposuna giren tilkinin, tavuğu yakalayıp telef ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Tilkinin tavuğa saldırdığı anlar kamerada Bir evin ...
Savaştan kaçan Ukraynalı yüzücünün sponsoru Kepez Belediyesi oldu
YEREL HABERLER Savaştan kaçan Ukraynalı yüzücünün sponsoru Kepez ...
Bakır kablo ve bakır boru çalan 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Bakır kablo ve bakır boru çalan 2 kişi yakalandı
Kayıp Alzheimer hastası kadını jandarma buldu
YEREL HABERLER Kayıp Alzheimer hastası kadını jandarma buldu
Alman mühendis, bisikletle 11 ülke gezip Türkiye'ye geldi
YEREL HABERLER Alman mühendis, bisikletle 11 ülke gezip Türkiye'ye ...
ATV motorunda bulunan fenerden uyuşturucu çıktı, tutuklandı
YEREL HABERLER ATV motorunda bulunan fenerden uyuşturucu çıktı, ...
Yılın ilk kruvaziyeri 690 yolcusu ile Alanya'da
YEREL HABERLER Yılın ilk kruvaziyeri 690 yolcusu ile Alanya'da
Alanya’da Ramazan eğlencesi
YEREL HABERLER Alanya’da Ramazan eğlencesi
Dr. Demir: “Gelişme çağındaki çocuklarda D vitamini eksikliğinin mutlaka giderilmesi gerekiyor”
YEREL HABERLER Dr. Demir: “Gelişme çağındaki çocuklarda D vitamini ...
Nasreddin Hoca Kreşlerinden kitap bağışı
YEREL HABERLER Nasreddin Hoca Kreşlerinden kitap bağışı
Antalya’da Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor
YEREL HABERLER Antalya’da Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl ...
Evinde çıkan yangında yaralandı, yavru kediler kurtarıldı
YEREL HABERLER Evinde çıkan yangında yaralandı, yavru kediler ...
Park halindeki otomobil alev topuna döndü
YEREL HABERLER Park halindeki otomobil alev topuna döndü
Emekli ebe her pedalı 'annelerin canı yanmasın' diye çeviriyor Oğlunu bağımlılıktan kurtartan emekli ebe, başka annelerin canı yanmasın diye her gün binlerce pedal çeviriyor Bisikletinin üzerinde taşıdığı dövizler ile anneleri uyuşturucu ile mücadeleye dikkat çekiyor
YEREL HABERLER Emekli ebe her pedalı 'annelerin canı yanmasın' diye ...
Bilişim uzmanı genç, lenf bezi kanserini ablasından nakledilen ilikle yendi Koray Ülker: "4.5 yıldır hiç tedavi görmüyorum, sağlığıma kavuştum, şu an çok iyiyim. Normal hayatımda işimde gücümdeyim” Uzm. Dr. Burak Deveci: "Oldukça önemli bir süreç. Hastanın tüm bağışıklık sistemini, tüm kan yapısını değiştiriyoruz" "Neredeyse hiç hasta olmamış gibi istediği her şeyi yapabilir, spor yapabilir, gezebilir, tatile çıkabilir, engeli yok"
YEREL HABERLER Bilişim uzmanı genç, lenf bezi kanserini ablasından ...
Antalya Hayvanat Bahçesi’nde Kanguru ve lemur yavru doğumları başladı
YEREL HABERLER Antalya Hayvanat Bahçesi’nde Kanguru ve lemur yavru ...
Manavgat küllerinden doğuyor, kızılçam tohumları filizlendi
YEREL HABERLER Manavgat küllerinden doğuyor, kızılçam tohumları ...
'Avatar Diyarı'nda spreyli aşk yazısı
YEREL HABERLER 'Avatar Diyarı'nda spreyli aşk yazısı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.