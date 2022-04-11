İlkokul öğrencileri Alanya Belediyesi’nin GES Projesi’ni gezdi

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Eko Okul Çevre Programı çerçevesinde çevre faaliyetleri yürüten Obaköy İlkokulu 3. sınıf eko öğrencileri, koordinatör öğretmenleri ile Alanya Belediyesi Güneş Enerjisi Santrallerine (GES) teknik ziyaret gerçekleştirdi.

Teknik geziye toplam 25 çevreci öğrenci, eko okul koordinatör öğretmenleri katılım sağladı.

Türkiye’nin yerel yönetimler bazında en büyük kurulu gücüne sahip olan ve Alanya Belediyesi tarafından yaptırılarak 2017 yılı Temmuz ayı itibariyle devreye alınan Alanya Belediyesi Güneş Santralleri yaklaşık 3,5 megawatt gücü ile öğrencileri karşıladı.



“Minik öğrenciler teknik bilgiler edindiler”

Alanya Belediyesi Güneş Enerjisi Santralleri GES 1, GES 2, GES 3 ve GES 4 alanlarını ziyaret eden Eko Team öğrencilerine yenilenebilir enerjinin ne olduğu, güneş enerjisinden nasıl elektrik üretildiği, elde edilen enerjinin ne şekilde şebekeye aktarıldığı konularında teknik eğitim verildi.



“Yenilenebilir enerjiyi öğrendiler”

Öğrenciler ile yapılan eğitim programında yenilenebilir enerji kaynaklarının neler olduğu, Alanya kent ölçeğinde yürütülmekte olan çevre çalışmaları, güneş enerjisi sistemlerinin nasıl oluşturulduğu ve işletildiği, güneş enerjisinin çevresel faydaları ve enerji verimliliği temel konularına yer verildi. Eğitim sonrası gerçekleştirilen söyleşide çevreci öğrencilerin merak ettikleri sorular Alanya Belediyesi teknik ekibi tarafından cevaplandı. Öğrencilerle gerçekleştirilen uygulamalı eğitim programı sonrasında muz ve süt ikram edildi, hediye olarak da “Yeşeren Tohumlu Kalemler” dağıtılarak öğrencilerin çevre farkındalığına katkı sağlandı.

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