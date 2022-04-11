Büyükşehir gönüllülerini arıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 'Gönüllüler, organizasyonların kalbini oluşturur’ anlayışıyla gönüllü çağrısına çıktı. Başvurusu uygun bulunan gençler gönüllü eğitiminin ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerde görev alacak.

Başta Antalya Altın Portakal Film Festivali, Piyano Festivali, Hobi Fest, Kitap Fuarı gibi birçok festival ve etkinliğe ev sahipliği yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi, festival gönüllüsü arıyor. Özellikle gençlerin daha aktif olması ve festival organizasyonu, Ramazan Şenlikleri gibi etkinliklerde yer alması için yapılan ‘Gönüllüler, organizasyonların kalbini oluşturur’ çağrına başvuru yapan gençlere gönüllü eğitimleri verilecek ve belirlenecek festival alanlarında yer almaları sağlanacak. Gençlerin ve gençlik çalışanlarının başvurusuna açık olan başvurular 1835 yaş arasına açık.



“Gönüllülük belgelendirilecek”

Tüm dünyada gönüllü çalışmaların yaygınlaştığı ve dayanışmaya daha çok ihtiyaç duyulan bu zamanlarda gençlerin gönüllülük bilinci edinmeleri için bu çağrıya uyarak festival gönüllüsü olması bekleniyor. Özellikle yerel gönüllülük çalışmalarında bulunan gençlerin gönüllülük sürecinin belgelendirilmesi için de çalışma yapılıyor. ‘Festival Gönüllüleri’ ismiyle organizasyonlarda yer alacak gençlere gönüllülük yaptıklarına dair belge verilecek ve festival sonrasında gençlerin proje eğitimlerine, yurtdışındaki gençlik projelerine, gençlik değişimlerine ve başka illerdeki gönüllü değişimlerine katılmaları gibi birçok fırsat sunulacak.



“Başvuru online”

Düzenlenecek festivaller çerçevesinde karşılama, mihmandarlık, alan kontrolleri, sahne ve genel festival organizasyonu, koordinasyon çalışmaları, bilgilendirme stantlarında yer alma gibi birçok alanda yer alacak gönüllüler için başvurular abb spor hizmetleri internet adresi üzerinden 20 Nisan’a kadar online olarak yapılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.