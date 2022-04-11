Alanya’da yağmur yerini doluya bıraktı, yollar beyaza büründü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Alanya’da öğle saatlerinde başlayan yağmur, kısa sürede yerini doluya bıraktı. Fındık büyüklüğünde yağan dolu, yolları beyaza bürüdü.

Alanya ilçesinde öğle saatlerinde başlayan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur kısa bir süre sonra yerini dolu yağışına bırakırken, yollar beyaza büründü. Fındık büyüklüğündeki dolu yağışı kısa sürede etkisini yitirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.