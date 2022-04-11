Ispartalılar Gecesi’nde türkü şöleni

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin geleneksel Ramazan etkinlikleri çerçevesinde Ispartalılar Gecesi düzenlendi. Gecede sahne alan Ispartalı sanatçı Musa Taş, Türk Halk Müziği’nin sevilen parçalarıyla türkü ziyafeti sundu.

Karaalioğlu Parkı’nda düzenlenen Antalya Büyükşehir Belediyesi Ramazan etkinliklerinde 9. Gün geride kalırken, Antalyalılar her akşam farklı bir hemşehri derneği tarafından düzenlenen konser ve etkinlikle buluşuyor. Hemşehri geceleri çerçevesinde bu kez Ispartalılar Gecesi düzenlendi. İftar sonrası Antalyalıların buluşma noktası haline gelen Karaalioğlu Parkı'nda Antalya Ispartalılar Derneği'nin düzenlediği programda türkü dolu bir gece yaşadı. Ispartalı sanatçı Musa Taş, Türk Halk Müziği’nin en güzel türkülerini Karaalioğlu parkını dolduran vatandaşlarla seslendirdi. Konseri izleyenler arasında bulunan TRT Sanatçısı Bircan Arslan da “Çökertme, Ormancı ve Çile Bülbülüm” isimli eserlerini seslendirdi.



“Başkan Böcek adına teşekkür çiçeği”

Türkülerle dolu geçen konserin sonunda Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Önder Bilgin ile Kent Tarihi ve Estetiği Dairesi Başkanı İsmail Oskay tarafından sanatçı Musa Taş ve Bircan Arslan’a, Antalya Ispartalılar Derneği Başkanı Deniz Akgün’e çiçek takdim edildi. Türk Polis Teşkilatı’nın 177. Kuruluş yıldönümü ve 10 Nisan Polis Günü nedeniyle sahneye davet edilen kadın polis memuruna emniyet mensupları adına çiçek verildi.

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