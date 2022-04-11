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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya’ya nisan ayında kar yağdı

İHA

Antalya’ya nisan ayında kar yağdı

Turizmin başkenti Antalya’ya nisan ayında kar yağdı.
Antalya’yı Konya’ya bağlayan AksekiSeydişehir karayolu Alacabel mevkisine saat 14.30 sıralarında kar yağışı başladı. Kar yağışı Akseki’nin Yarpuz mahallesinden itibaren başladığı ve karayolları Alacabel şantiyesine kadar devam etti. Kar yağışının başlaması ile birlikte karayolları Alacabel ekipleri harekete geçerek yolda biriken karları kürüme çalışmaları başlattı. Alacabel’de kar kalınlığı 1015 santimetreyi bulurken, kar yağışı akşam etkisini yitirdi, ulaşımda da herhangi bir aksamanın olmadığı bildirildi.

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