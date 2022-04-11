Spor Toto Süper Lig: Antalyaspo: 3 - Hatayspor: 1 (İlk yarı)

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Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Antalyaspor, Hatayspor’u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı Antalyaspor'un 31'lik üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

11. dakikada Luis Adriano’nun pasında ceza alanı içinde topla buluşan Wright’ın şutunu kaleci son anda parmaklarının ucuyla çıkardı.

14. dakikada Benzia’nın sağ kanattan ceza alanı içine kullandığı köşe vuruşunda Diouf’un kafasını Güray Vural kale çizgisinden çıkardı.

16. dakikada Güray Vural’ın pasında sol kanatta topla buluşan Wright, savunmada Fatih Kurucuk’u çalımladıktan sonra dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 10

29. dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşta Fernando’nun ceza sahası içine yaptığı ortada Naldo’nun kafası yan direğe çarparak ağlara gitti. 20

35. sol kanattan Doğukan Sinik’in pasıyla ceza alanına giren Güray Vural’ın penaltı noktası üzerine bıraktığı topa Wright’ın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 30

38. dakikada Benzia’nın ceza alanı ön çaprazına ortaladığı topu Burak Öksüz kafayla ortaya çevirdi. Kale alanı önünde ise Diouf’un yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 31



Stat: Antalya

Hakemler: Kadir Sağlam x, Bilal Gölen x, Selahattin Altay x

Antalyaspor: Boffin x, Floranus x, Veysel Sarı x, Naldo xxx, Güray Vural x, Hakan Özmert x, Fernando xx, Ndao x, Doğukan Sinik x, Luiz Adriano x, Haji Wright xxx

Yedekler: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Bahadır Öztürk, Nuri Şahin, Kudriashov, Poli, Fredy, Ghacha, Mustafa Erdilman, Gökdeniz Bayrakdar, Bünyamin Balcı

Teknik Direktör: Nuri Şahin

Hatayspor: Munir x, Kamil Ahmet Çörekçi x, Fatih Kurucuk x, Burak Öksüz xx, Adekugbe x, Onur Ergün x, Riberio x, El Kaabi x, Lobjanidze x, Benzia x, Diouf xx

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Falette, Kahraba, Selimcan Temel, Muhammed Mert, Emre Kaplan, Sadık Baş, Eren Fansa, Saint Louis, Bertuğ Özgür Yıldırım

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Goller: (Wright dk. 16 ve dk. 35), Naldo (dk. 29) (Antalyaspor), Diouf (dk. 38) (Hatayspor)

Sarı kart: Fernando (Antalyaspor)

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