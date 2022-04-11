Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 4 - Hatayspor: 1 (Maç sonucu)

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Süper Lig’in 32. haftasında Antalyaspor, sahasında karşılaştığı Hatayspor’u 41 mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada Fernando’nun sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda meşin yuvarlağı defans uzaklaştırdı. Ceza alanı dışına gelen topu önünde bulan Doğukan Sinik’in şutu yandan auta gitti.

55. dakikada Doğukan Sinik’in sol kanattan altı pas içine yerden kestiği ortayı Luiz Adriano gelişine düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi. 41

67. dakikada savunmadan topu çıkaran Poli’ye Ribeiro'nun yaptığı müdahaleyi hakem Kadir Sağlam kırmızı kart olarak değerlendirdi.

90. dakikada Fredy’in ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Munir kaldı.

90+1. dakikada Luiz Adriano'nun pasıyla ceza alanı sağ çaprazda topla buluşan Gökdeniz Bayrakdar'ın sert şutu üst direkten döndü.



Stat: Antalya

Hakemler: Kadir Sağlam xx, Bilal Gölen xx, Selahattin Altay xx

Antalyaspor: Boffin xx, Floranus xx, Veysel Sarı xx (Bahadır Öztürk dk. 85 ?), Naldo xxx, Güray Vural xx, Hakan Özmert xx (Poli dk. 61 x), Fernando xx, Ndao xx (Gökdeniz Bayrakdar dk. 61 x), Doğukan Sinik xxx (Ghacha dk. 68 x) Luiz Adriano xxx, Haji Wright xxx (Fredy dk. 85 ?)

Yedekler: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Nuri Şahin, Kudriashov, Mustafa Erdilman, Bünyamin Balcı

Teknik Direktör: Nuri Şahin

Hatayspor: Munir x, Kamil Ahmet Çörekçi x, Fatih Kurucuk x, Burak Öksüz x, Adekugbe x, Onur Ergün x, Riberio x, El Kaabi x (Saint Louis dk. 60 x), Benzia x (Selimcan Temel dk. 74 x), Lobjanidze x (Sadık Baş dk. 75 x), Diouf xx (Bertuğ Özgür Yıldırım dk. 85 ?)

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Falette, Kahraba, Muhammed Mert, Emre Kaplan, Eren Fansa

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Goller: Haji Wright (dk. 16 ve 35), Naldo (dk. 29), Luiz Adriano (dk. 55) (Antalyaspor), Diouf (dk. 38 (Hatayspor)

Kırmızı kart: Riberio (dk. 67) (Hatayspor)

Sarı kartlar: Fernando (Antalyaspor), Lobjanidze (Hatayspor)

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