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Fraport TAV Antalyaspor - Atakaş Hatayspor: 4-1

DHA

Fraport TAV Antalyaspor - Atakaş Hatayspor: 4-1


Adem AKALAN /ANTALYA, (DHA) -
STAT: Antalya 
HAKEMLER: Kadir Sağlam, Bilal Gölen, Selahattin Altay
FRAPORT TAV ANTALYASPOR: Boffin Floranus, Veysel Sarı (Dk. 85 Bahadır Öztürk), Naldo, Güray Vural, Hakan Özmert (Dk. 61 Poli), Fernando, Ndao (Dk. 61 Gökdeniz Bayrakdar), Doğukan Sinik (Dk. 68 Ghacha), Luiz Adriano, Haji Wright (Dk. 85 Fredy).
ATAKAŞ HATAYSPOR: Munir Kamil Ahmet Çörekçi, Fatih Kurucuk, Burak Öksüz, Adekugbe, Onur Ergün, Ruben Riberio, El Kaabi (Dk. 60 Saint-Louis), Benzia (Dk. 74 Selimcan Temel), Lobjanidze (Dk. 74 Sadık Baş), Diouf (Dk. 85 Bertuğ Yıldırım)
GOLLER: Dk. 16 ve Dk. 35 Haji Wright, Dk. 29 Naldo, Dk. 55 Luiz Adriano (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 38 Diouf (Atakaş Hatayspor)
KIRMIZI KART: Dk. 67 Ruben Riberio (Atakaş Hatayspor)
SARI KARTLAR: Fernando (Fraport TAV Antalyaspor), Lobjanidze (Atakaş Hatayspor)
Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 32'nci haftasında Atakaş Hatayspor'u sahasında 4-1 mağlup ederek yenilmezlik serisini 10'a, puanını ise 47'ye yükseltti.
7´nci dakikada gelişen Antalyaspor atağında ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Luiz Adriano'nun vuruşunu kaleci Munir köşeden kontrol etti.
14'üncü dakikada Atakaş Hatayspor'da Benzia'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşuna ceza alanı içerisinde iyi yükselen Mame Diouf'un kafa vuruşunu Güray Vural çizgiden çıkartarak uzaklaştırdı.
16'ncı dakikada Güray Vural'ın pasında sol kanatta topla buluşan Haji Wright, Atakaş Hatayspor savunmasında Fatih Kurucuk'u çalımladıktan sonra kaleci Munir ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda dar açıya rağmen topu filelere gönderdi: 1-0.
29'uncu dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Fernando'nun ceza alanı içerisine yaptığı ortaya uzak kale direğinde iyi yükselen Naldo'nun kafa vuruşu kalecinin bakışları arasında yan direğe çarparak ağlara gitti: 2-0.
32'nci dakikada Hatayspor etkili paslarla ceza alanı kadar girerken Mame Diouf'un pasına hareketlenen Riberio'nun vuruşu kalenin yanından az farkla auta çıktı.
35'inci dakikada savunmadan atılan uzun pasta topla buluşan Doğukan Sinik'in pasında sol kanattan ceza alanına giren Güray Vural pasını penaltı noktasına yolladı. Penaltı noktasında kendisine gelen topa sol ayağıyla gelişine vuran Haji Wright kendisinin ikinci takımının üçüncü golüne imza attı: 3-0.
38'inci dakikada Benzia'nın ceza alanı sol çaprazına yükselttiği topu Burak Öksüz kafayla ortaya çevirdi. Kale alanı önünde topla buluşan Mame Diouf'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Boffin'in bakışları arasında ağlarla buluştu: 3-1.
50'nci dakikada sağ kanattan kullanılan kornerde Fernando'nun ceza alanına yolladığı topu Hatayspor savunması uzaklaştırmak isterken ceza alanı dışında topla buluşan Doğukan Sinik'in gelişine sert vuruşunu kaleci Munir iki hamlede kontrol etti.
55'inci dakikada sol kanattan Doğukan Sinik'in sağ ayağının dışıyla yerden ceza alanı altı pas içerisine yolladığı müthiş pası Luiz Adriano, düzgün vuruşla filelere yolladı: 4-1.
67'nci dakikada savunmadan topu uzaklaştırmak isteyen Poli'nin göğüs kısmına ayağıyla müdahale eden Ruben Riberio, hakem tarafından kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.
90'ıncı dakika da kaleyi cepheden gören noktada topla buluşan Fredy'nin şutu kalecinin kucağında kaldı.
90+1'inci dakika da Luiz Adriano'nun pasında ceza alanına giren Gökdeniz'in sert şutu üst direkten oyun alanına geri döndü.
Mücadele Fraport TAV Antalyaspor'un 4-1 üstünlüğü ile sona erdi.
DHA-Spor Türkiye-Antalya Adem AKALAN
2022-04-11 22:40:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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