Fraport TAV Antalyaspor - Atakaş Hatayspor maçının ardından

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fraport TAV Antalyaspor - Atakaş Hatayspor maçının ardından

DHA

Fraport TAV Antalyaspor - Atakaş Hatayspor maçının ardından


Adem AKALAN / ANTALYA, (DHA) -Fraport TAV Antalyaspor Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında sahasında Atakaş Hatayspor'u 4-1 mağlup ederek yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı. Maç sonunda açıklamalarda bulunan Fraport TAV Antalyaspor teknik sorumlusu Alfons Groenendijk, doğru anlarda buldukları gollerle maçı koparttıklarını vurgularken, Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan ise Antalyaspor karşısında aldıkları yenilginin ağır olduğunu belirtti.
Fraport TAV Antalyaspor, ligin 32'nci haftasında sahasında Atakaş Hatayspor'u 4-1 mağlup etti. Kırmızı-beyazlılar aldığı galibiyetle puanını 47'ye yükseltirken yenilmezlik serisini de 10 maça çıkardı. Maçın ardından Fraport TAV Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk ile Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan açıklamalarda bulundu.
GROENENDIJK: DOĞRU ANLARDA BULDUĞUMUZ GOLLERLE MAÇI KOPARTTIK
Göreve geldikleri günden bu yana iç sahada sadece tek bir maç kaybettiklerini ifade eden Fraport TAV Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, "Harika bir gidişatımız var. Bu maçta da doğru anlarda bulduğumuz gollerle maçı koparttık. Çok iyi bir skorla galibiyeti elde ettik. Bunu taraftarlarımızla paylaşmak çok güzel bir duygu. 10 maç üst üste yenilmeyerek kulüp tarihinde namağlup rekoru kazanmış olduk. Göreve başladığımızdan beri iç sahada tek bir maç kaybettik. Skor çok iyi. Stadımızı her zaman dolu görmek istiyoruz. Geçen hafta takım içerisinde konuştuğumuz ve kimseye bahsetmediğimiz bir meydan okumamız vardı. Bu meydan okuma, kalan 8 maçta 24 puandı. Hedefimiz buydu. Son iki maçta bunun 6 puanını aldık. Geriye kaldı 18 puan. Geriye kalan 6 maçta bu müthiş hikayeyi ne seviyeye kadar ileri götürüp bu 24 puanın kaçını alabileceğiz? Hepsini alacağımızı umut ediyorum. Maç maç ilerliyoruz" dedi.
"AVRUPA HAYALİMİZ VAR"
Avrupa hayallerinin olduğuna dikkat çeken Alfons Groenendijk, "Buna ulaşmak süreç meselesi. Gerçekleştirmek için birçok puana ihtiyacımız var. Biz inanıyoruz. Net hedef olarak buna emin değilim, çünkü puan farkı oldukça fazla. Bir çok takımı geçmemiz lazım. Biz kazanmaya devam edelim. Maç maç ilerleyelim. Bakalım nereye varacağız. Birkaç hafta önce tehlikeden çıkıp çıkamayacağımızı konuşuyorduk. Maç maç ilerleyip net hedefleri söyleyebiliriz" diye konuştu.
ÖMER ERDOĞAN: AĞIR BİR MAĞLUBİYET OLDU
Antalyaspor'u tebrik ederek konuşmasına başlayan Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, iyi bir rakibe karşı oynadıklarını söyledi. Erdoğan, "Bizim için ağır bir mağlubiyet oldu. Beklemediğimiz bir skor. Antalyaspor'un özellikle bundan önceki 9 maçta iyi bir serisi vardı. 9 haftadır iyi bir futbolla iyi netice alıyorlardı. İyi bir rakibe karşı oynadık, biz de iyi bir halde geldik. Ocak ayında yaşadığımız sıkıntılar sonrası yine bir çıkış yakalamıştık. İyi futbolla puanlar topladık. Üst gruba dahil olduk. Son haftaya kadar bu yarışın içinde kalmak istiyoruz. Bugün galip gelip yukarıya tırmanmak ve Avrupa'ya gitmek için fırsat maçıydı ama başaramadık" dedi.
"MAĞLUBİYETİ TELAFİ EDERİZ"
Oyunsal anlamda yedikleri gollerin kendilerine yakışmadığını kaydeden Ömer Erdoğan, "Çalışmamıza rağmen, anlatmamıza rağmen yediğimiz golleri, önceden hazırlıklı olduğumuz halde yedik. Bu futbolda oluyor, futbol hata oyunu. Daha çok hata yapan bizdik. Girdiğimiz pozisyonlar da vardı. Öne geçme ve beraberliği yakalama fırsatları da yakaladık. Değerlendirmede sıkıntılar yaşadık. Bir an önce bu maçın analizini yapıp oyuncularımıza hatalarımızı gösterip hatalarımızdan ders çıkartıp içeride oynayacağımız Sivas maçına hazırlıklarına başlayacağız. Bu mağlubiyeti telafi ederiz" şeklinde konuştu.
"KIRMIZI KART AĞIR OLDU"
Maç içerisinde Ruben Riberio'nun yediği kırmızı kartla ilgili gelen soruya Ömer Erdoğan, şöyle cevap verdi:
"Kırmızı kart sanki biraz ağır gibiydi. Oyuncu ortada oyuna müdahale ediyor. Tabanla, riskli bir pozisyon. Oyuncu son anda ayağını çekmeye çalışıyor. Hafif bir temas var ama sakatlayıcı bir darbe yok. Hakem çok çabuk karar verdi. VAR'ın görüntüleriyle belki daha net bir değerlendirme yapabilirdi. Hakemin kararı. Maçın gidişatı için bir sıkıntı oldu. Önemli bir oyuncumuz cezalı duruma düştü. Sarı kartla cezalandırılabilirdi."
Atakaş Hatayspor teknik direktörü Ömer Erdoğan basın toplantısı esnasında sandalyeden düşme tehlikesi de geçirdi. Erdoğan, düşme tehlikesinin ardından bugün bir terslik olduğunu kaydetti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
AçıklamalarDHA-Spor Türkiye-Antalya Adem AKALAN
2022-04-11 23:44:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ömer Erdoğan: "Beklenmedik mağlubiyet aldık" Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan: "Beklenmedik mağlubiyet aldık, ligde üstte tırmanmak için fırsat maçıydı"
YEREL HABERLER Ömer Erdoğan: "Beklenmedik mağlubiyet ...
Groenendijk: "Müthiş skor" Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk: "Çok doğru anlarda gollerle maçı koparttık" "Hayalimiz var buna ulaşmak süreç meselesi"
YEREL HABERLER Groenendijk: "Müthiş skor" Antalyaspor Teknik ...
Fraport TAV Antalyaspor - Atakaş Hatayspor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor - Atakaş Hatayspor (EK ...
Fraport TAV Antalyaspor - Atakaş Hatayspor: 4-1
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor - Atakaş Hatayspor: 4-1
Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 4 - Hatayspor: 1 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 4 - Hatayspor: 1 ...
Fraport TAV Antalyaspor - Atakaş Hatayspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor - Atakaş Hatayspor ...
Spor Toto Süper Lig: Antalyaspo: 3 - Hatayspor: 1 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Spor Toto Süper Lig: Antalyaspo: 3 - Hatayspor: 1 ...
Antalya'da 6 milyon TL'lik kaçak nargile tütünü ele geçirildi
YEREL HABERLER Antalya'da 6 milyon TL'lik kaçak nargile tütünü ele ...
Antalya’ya nisan ayında kar yağdı
YEREL HABERLER Antalya’ya nisan ayında kar yağdı
Büyükşehir Belediyesi’nin 2021 Faaliyet Raporu kabul edildi Başkan Böcek: “Çalışmalarımıza aynı azim ve kararlılıkla devam edeceğiz”
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi’nin 2021 Faaliyet Raporu kabul ...
Antalya'da tur midibüsü devrildi: 7 turist yaralı
YEREL HABERLER Antalya'da tur midibüsü devrildi: 7 turist yaralı
Ispartalılar Gecesi’nde türkü şöleni
YEREL HABERLER Ispartalılar Gecesi’nde türkü şöleni
Antalya’da hava sıcaklığı aniden düştü, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı Geçen hafta 25 dereceye kadar ulaşan sıcaklık 13 derece eksilerek 12 dereceye kadar düştü Soğuk hava dalgasıyla birlikte dünyaca ünlü sahil sessizliğe büründü
YEREL HABERLER Antalya’da hava sıcaklığı aniden düştü, ortaya ...
Savaştan kaçan Ukraynalılar, Antalyalılara çöp toplayarak 'teşekkür' etti
YEREL HABERLER Savaştan kaçan Ukraynalılar, Antalyalılara çöp ...
Konyaaltı’ndan taraftara davet
YEREL HABERLER Konyaaltı’ndan taraftara davet
Motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı Motosiklet kamyonete çarptı: 1 ağır yaralı
YEREL HABERLER Motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü anlar güvenlik ...
Alanya’da yağmur yerini doluya bıraktı, yollar beyaza büründü
YEREL HABERLER Alanya’da yağmur yerini doluya bıraktı, yollar beyaza ...
Büyükşehir gönüllülerini arıyor
YEREL HABERLER Büyükşehir gönüllülerini arıyor
İlkokul öğrencileri Alanya Belediyesi’nin GES Projesi’ni gezdi
YEREL HABERLER İlkokul öğrencileri Alanya Belediyesi’nin GES ...
Sazlık alan yandı, vatandaş yanan kirpi için seferber oldu Antalya'da yanan sazlık alanda alevler metrelerce yukarı çıktı Yanan sazlık alan içerisinde bir vatandaş tarafından bulunan kirpi, su tutularak hayatta tutuldu
YEREL HABERLER Sazlık alan yandı, vatandaş yanan kirpi için seferber ...
Antalya'da sazlık yangını
YEREL HABERLER Antalya'da sazlık yangını
Antalya'da tur midibüsü devrildi: 7 turist yaralı
YEREL HABERLER Antalya'da tur midibüsü devrildi: 7 turist yaralı
Prof. Dr. Mustafa Melikoğlu törenle emekli oldu
YEREL HABERLER Prof. Dr. Mustafa Melikoğlu törenle emekli oldu
Konyaaltı’nda bütçe giderinde yüzde 50 tasarruf
YEREL HABERLER Konyaaltı’nda bütçe giderinde yüzde 50 tasarruf

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.