Antalyaspor yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı

FT Antalyaspor, sahasında Hatayspor’u 41 mağlup ederek, ligde yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı.

Spor Toto Süper Lig'de son haftalarda iyi bir ivme yakalayan Antalyaspor, 32. hafta mücadelesinde sahasında Hatayspor’u, Naldo, Luiz Adriano ve Wright’ın attığı (2) gollerle 41 mağlup etti. Bu skorla güney ekibi puanını 47 yaptı ve ligde 9. sıraya yükseldi. Kırmızıbeyazlılar son 10 haftada ise ciddi bir yenilmezlik serisi yakaladı. Kırmızıbeyazlılar; Gaziantep FK, Beşiktaş ve Adana Demirspor ile 00 berabere kalırken, Fatih Karagümrük'ü 30, Yeni Malatyaspor'u 21, DG Sivasspor ile Medipol Başakşehir'i 10 , GZT Giresunspor’u 41, Altay’ı 21 ve Hatayspor’u 41 mağlup etti. Bu 10 karşılaşmada Antalyaspor, kalesinde sadece 4 gol gördü ve 24 puan topladı. Kırmızı beyazlılar farklı galibiyeti soyunma odasında teknik heyet ve yönetimle birlikte kutladı.

Ligin 33. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak olan Antalyaspor, bugün yapacağı antrenmanla hazırlıklarına başlayacak.

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