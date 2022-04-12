ATM'de para çekmek isterken bulduğu 3 bin 400 TL’yi karakolda sahibine teslim etti

Antalya’nın Manavgat ilçesinde para çekmek için geldiği ATM'nin haznesinde para unutulduğunu gören bir vatandaş, 3 bin 450 TL’yi karakola götürerek sahibine teslim etti.

Edinilen bilgiye göre, Antalya Caddesi üzerinde bulunan bir bankanın ATM'sinden para çekmek için gelen Mehmet Dönmez isimli vatandaş, kartı ATM'ye taktığı sırada, haznesindeki parayı fark etti. Haznedeki parayı alıp ATM kamerasının göreceği şekilde sayan ve 34 adet 100 TL ve 1 adet 50 TL olmak üzere toplam 3 bin 450 TL para olduğunu gören Dönmez, bankanın kapalı olması nedeniyle bir süre beklerken, bankaya gelen güvenlik görevlisinden parayı unutan kişinin bulunması için yardım istedi. Dönmez, güvenlik görevlisinin siz parayı bana bırakın biz sahibine iletiriz sözleri üzerine Manavgat Emniyet Müdürlüğü Şelale Polis Merkez Amirliğine gelerek parayı teslim eti.

Şelale Polis Merkez Amirinin banka müdürüyle yaptığı telefon görüşmesinin ardından paranın sahibi kısa sürede belirlenirken, 3 bin 450 TL Şelale Polis Merkezi Amirliğine gelen İsmail Çetin’e teslim edildi.



“Karakola gidip teslim ettim”

ATM'den para çekmek için geldiğini belirten Mehmet Dönmez, “Kartımı takmadan para haznesinin açıldığını ve içerisinde para olduğunu gördüm. Parayı kamera karşısında saydım ve banka kapalı olduğu için cebime koyup beklemeye başladım. Güvenlik görevlisi geldiğinde durumu anlattım. Kendisi bana parayı kendisine vermemi sahibini bulup teslim edeceklerini söyledi. Ben de parayı sahibine vermek istediğimi, sahibini çağırmalarını söyledim. Bu talebime olumlu cevap alamayınca karakola gidip teslim ettim” dedi.



“Mesaiye geç kalacağım için bırakıp gittim”

Bankadan ihtiyaç kredisi çektiğini belirten İsmail Çetin ise “ATM kartımla 3 bin 450 TL’yi çekmek istedim. Ama ATM bir süre beklettikten sonra işlemin gerçekleşmediğini söyledi. Ben de mesaiye geç kalacağım için bırakıp gittim. İşyerine vardıktan bir süre sonra hesabımı kontrol ettiğimde kredinin çekilmiş olduğunu gördüm. Bankayı aradım. Bana paramın bir vatandaş tarafından bulunduğunu ve Şelale Polis Karakoluna getirildiğini söyledi. Kendisine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.



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