Erken evrede tedavi kireçlenmenin önüne geçebiliyor Prof. Dr. Ahmet Turan Aydın: "İleri derecede kireçlenmede omuz protezi ameliyatı yapılıyor” "Yük taşıyan eklemlerde görülüyor"

Yaşlılık döneminde hastaların hayat konforunu olumsuz etkileyen kireçlenmenin, eklemlerin bir takım görevleri yerine getirmesini engellediğini belirten Prof. Dr. Ahmet Turan Aydın, "Erken evrede tedavi edildiğinde medikal ilaçlar ve fizik tedavi ile kireçlenmenin önüne geçilebiliyor" dedi.

Memorial Antalya Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Ahmet Turan Aydın, nadiren de olsa görülen omuz kireçlenmelerinin hastaların günlük yaşamlarını kısıtlayarak, yemek yiyemez, kıyafet değiştiremez hale getirebildiğini kaydetti. Prof. Dr. Aydın, omuz kireçlenmesi ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi.



"Yük taşıyan eklemlerde görülüyor"

Kireçlenmenin yük taşıyan eklemlerde görüldüğünü belirten Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Ahmet Turan Aydın, “Kireçlenme yük taşıyan eklemlerde görülür. Yani kalça, diz hatta ayak bileği gibi vücut ağırlığını taşıyan eklemlerde artroz görülmesine daha sık rastlanır. Öncelikle diz ve kalçada, sonra ayak bileği ve elde artroz görülmektedir. Nadiren görülen omuz kireçlenmesinin en sık nedeni omuz eklemini ilgilendiren kırıklar ve çıkıklardır. Ayrıca omuz rotator kuf denilen kas grubunun kronik hastalığı sonucu omuz ekleminin çalışmaması da kireçlenmeye neden olur. Bir de hemipleji gibi iskemik beyin atağı sonucu açığa çıkan hastalıklarda omuzun kullanılmaması, kasların yeterli çalışamaması nedeniyle omuz kireçlenmesi gelişir” dedi.



Kireçlenme nedenleri

Kireçlenme nedenlerinden bahseden Aydın, “Eklemin yüzünü ilgilendiren kırıklar, çıkıklar eklem iltihapları, romatizmal hastalıklar, nörolojik nedenlerle eklemin çalışmaması, eklem iltihabı” gibi maddeleri sıraladı.



“Omuz kireçlenmesinde hastalar yemek yemek gibi basit bir işi bile yapamaz hale gelirler"

Ağrıların daha çok geceleri arttığına değinen Aydın, “Omuz eklemi kolay kırılabilen ve çıkabilen bir eklemdir. Omuz kireçlenmesinde hastalarda ağrı ve hareket kısıtlılığı görülür. Genellikle yüzlerini yıkayamama, abdest alamama, bir şeyi yerden alma, kaldırma ve taşımada zorlanma, kadınlarda çoğunlukla sutyenlerini çözememe veya çamaşırlarını giyip çıkaramama gibi şikâyetler olur. Omzun temel görevi eli ağza götürmektir. Omuz kireçlenmesinde hastalar bu hareketleri yapmakta güçlük çektiklerini ifade eder. Yemek yemek gibi basit bir işi bile yapamaz hale gelirler. Omuz kireçlenmesinde ciddi bir kemik ağrısı gibi ağrı hissedilir. Ağrılarda gece artış görülür” şeklinde konuştu.



“Ev egzersizleri veya fizik tedavi hastayı rahatlatabilir"

Kireçlenmenin tedavisinin hastalığın derecesine göre belirlendiğini söyleyen Aydın, “Omuz kireçlenmesi erken evrede fark edildiyse, omuz çevresi kaslarını kuvvetlendirmeyi hedefleyen ev egzersizleri veya fizik tedavi hastayı rahatlatabilir. Hafif düzeyde ilaç tedavisi de eklenebilir. Buna rağmen iyilik sağlanamadıysa radyolojik olarak eklem kireçlenmesinin derecesine bakılır. Kireçlenme düzeyi ilerlediyse protez koyulabilir. Omuz kireçlenmesinde eklemin iki yüzü de bozulduğu için total protez kullanılır. Saf bir omuz eklemi kireçlenmesinde rotator kuf denilen mekanizma sağlamsa klasik bir total omuz protezi konur. Ancak rotator kuf bozuksa o zaman 'reverse' denilen ters omuz protezi tercih edilir” şeklinde konuştu.



Hastanın durumuna göre ameliyattan sonra fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulanıyor

İleri derece kireçlenmelerde ameliyat yapıldığından bahseden Aydın, “Omuz protezi ameliyatı açık cerrahi ile yapılır. Protez 'homeros' denilen eklemi yapan kısma bir de 'glenoid' denilen çukur kalan yere konulur. Bu eklem çevresindeki kaslar onarılınca omuz çıkmaz, yerinde sabit kalır. Omuz protezi ameliyatından sonra belirli bir süre hastanın iyileşmesi için beklenir. Genellikle bu süre 3 haftadır. İyileşme ardından rehabilitasyon süreci başlar. Hastanın durumuna göre fizik tedavi ve rehabilitasyon 1 veya 1.5 ay devam eder” ifadelerini kullandı.



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