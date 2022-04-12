Alanya Turuncu Bayrak başvuruları başladı

Alanya Belediyesi Turuncu Bayrak Yarışması için başvurular başladı. Hijyenik kriterlere uyan işletmeler bu yıl 19. kez düzenlenen yarışma sonrası turuncu bayrakla ödüllendirilecek.

Alanya Belediyesi, 19 yıldır devam eden turuncu bayrak yarışması için başvuruları almaya başladı. Yarışma çerçevesinde hijyenik kriterlere uygunluğu belirlenen işletmeleri turuncu bayrakla ödüllendirecek. 2004 yılında 16 işletme ile başlayan proje 2021 yılında 138 işletmeye ulaştı.

Gıda biliminin temelini oluşturan gıda güvenliğinin geliştirilmesi amacıyla başlayan ve bugünlere gelen Turuncu Bayrak Projesi, şehirde bir prestij ve kalite göstergesi haline geldi. Turuncu Bayrak sayesinde işletmeler, sundukları hizmetin hijyen kurallarına uygun olduğunu müşterilerine ilan edebilme fırsatı yakalıyor. 2022 yılı Turuncu Bayrak yarışmasının başvuruları 11 Mayıs 2022’ye kadar devam edecek.



“Başvurular detayları açıklandı”

Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Çapa katılım koşulları ile ilgili bilgi vererek, Turuncu Bayrak Projesi’ne katılmanın tamamen başvuru esaslı olduğunu, katılmak isteyen işletmelerin şahsen ya da mail yolu ile Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne müracaat edebileceklerini söyledi. Daha önce Turuncu Bayrak almaya hak kazanan ve hijyen kriterlerini devam ettiren işletmeler 2022 yılında Turuncu Bayraklarını asmaya devam edebilecekler.

Düzenlenen Turuncu Bayrak Yarışması’na şu alanlarda faaliyet gösteren işletmeler katılım gösterebilecek: Restoran ve yeme içme yerleri, pastane, dondurma imalathaneleri, pasta imalathaneleri, yufka imalathaneleri, ekmek fırınları, yemek fabrikaları, kasaplar, okul öncesi eğitim kurumları, okul kantinleri, bayan kuaförleri ve şarküteriler.

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