36 bin TL ödüllü teknoloji kuşağı yarışması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

36 bin TL ödüllü teknoloji kuşağı yarışması

İHA

36 bin TL ödüllü teknoloji kuşağı yarışması

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin bu kez lise ve üniversite öğrencilerine yönelik 36 bin TL para ödüllü 2’nci İş Fikir Yarışması’nda otonom teknolojileri, insansız hava araçlarını, arttırılmış gerçeklik uygulamalarını kullanarak gençlerin tasarladığı 10 proje yarışacak.
Muratpaşa Belediyesi’nin yenilikçi, özgün ve katma değeri yüksek iş fikirlerini iş dünyasıyla buluşturduğu Muratpaşa İnovasyon Günleri 2’nci İş Fikir Yarışmasının finalistleri belli oldu. Lise ve üniversite öğrencileri için düzenlenen 2’nci yarışmada 10 proje, birincilik için jüri karşısına çıkacak. Final, 16 Nisan Cumartesi Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerinde (ASSİM) gerçekleşecek.

“Lise finalistleri”
Birincinin 7 bin TL’lik büyük ödülü alacağı lise kategorisinde 5 proje yarışacak. Toplam 15 bin TL’lik para ödülünün dağıtılacağı lise kategorisinin final yarışmacılarından Yunus Sağlam, Efe Çelikoğlu, Ali Kemal Akkuş ve Ali Eren Koçtepe, maskelerden geri dönüştürülerek oluşturdukları filtreyle atık yağları toplayan ve filtrenin tekrar kullanılabilmesini sağlayan geri dönüşüm sistemi Atlantis’le jüri karşısında olacak.
Gül Hoda, rPPLigo Tuğla isimli plastik atıkları ve mermer tozlarını birleştirerek Lego şeklinde yapı malzemelerine dönüştüren sistemle finalde yarışacak. Yiğit Eldek ve Ceylin Bakır ise adrese teslim kurye görevi görecek insansız hava aracı Pegion Air isimli projesiyle finale adını yazdırdı.
Antalya Manavgat bölgesinde yer alan turizm alanlarını sanal ortamda tanıtan ve kullanıcılar için bölgeye yönelik gezi rotaları oluşturan uygulama Liketure ile Alperen Mersin ve Nazlıcan Mersin de finalde olacak. Ceren Vuranok ise Tarlabilir adını verdiği projeyle tarlaya en uygun bitkiyi ve bu bitkinin yetiştirilmesi sırasında izlenecek adımları algoritma yardımıyla öneren uygulamayla finalde birinci olmak için yarışacak.

“Üniversite finalistleri”
Muratpaşa İnovasyon Günleri 2’nci İş Fikir Yarışması’nın üniversite kategorisinde de 5 proje yarışacak. Birincinin 9 bin TL’lik para ödülünün sahibi olacağı yarışmada ikinci 7 bin, üçüncü 5 bin TL’lik ödülün sahibi olacak.
Finalde Ulaş Alsan, tasarladığı otonom çim biçme aracı İNTA ile birincilik için yarışacak. Baran Serdem Hazar, Erencan Bektaş, Nurşah Öz ve Gülce Hanay’dan oluşan ekip kullanıcıların tüm escooter paylaşım uygulamalarına tek bir platform üzerinden ulaşmasını sağladıkları Bul APP isimli projeleriyle, Berkay Çumbur ise Askifgood isimli arttırılmış gerçeklik teknolojileri kullanılarak ürünlerin sağlık puanını belirleyen uygulamayla finalin diğer isimleri oldu.

Büşra Atkesen ve Kardelen Turan ise NanoFer projeleriyle hızlı çözünebilir, bitki tarafından emilimi yüksek, toprağa toksik etki bırakmayan ve yüksek verime sahip nano gübre projesiyle finalde yer alacak. Salih Açıkgöz, Hazume projesiyle ev kadınlarının yaptıkları yemeklerini bir işletme kurmaksızın basit bir mobil uygulamayla satabileceği ve bu şekilde gelir elde edebileceği bir platformla jüri karşısına çıkacak.

“25 bin TL’lik tahsis”
Dereceye girenlere verilecek para ödülünün yanı sıra finalde yarışan 10 proje, 25 bin TL üyelik bedeli olan ASSİM İnovasyon Merkezi Ortak Çalışma Alanının 1 yıllığına yapılacak tahsisten ve ön kuluçka programından yararlanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Alanya Turuncu Bayrak başvuruları başladı
YEREL HABERLER Alanya Turuncu Bayrak başvuruları başladı
Kızılay gönüllüleri, Antalyaspor maçını görme engellilere betimlemeli maç anlattı
YEREL HABERLER Kızılay gönüllüleri, Antalyaspor maçını görme ...
Yürüyemezsin' denilen Tarık, 2,5 ayda ayağa kalkıp halterde Türkiye 2'ncisi oldu
YEREL HABERLER Yürüyemezsin' denilen Tarık, 2,5 ayda ayağa kalkıp ...
Antalya’da jandarma tarihi eser kaçakçılarına göz açtırmadı Son 1 yılda yapılan operasyonlarda 2 bin 764 adet sikke, 3 adet heykel ve 5 adet tablo ele geçirildi
YEREL HABERLER Antalya’da jandarma tarihi eser kaçakçılarına göz ...
Erken evrede tedavi kireçlenmenin önüne geçebiliyor Prof. Dr. Ahmet Turan Aydın: "İleri derecede kireçlenmede omuz protezi ameliyatı yapılıyor” "Yük taşıyan eklemlerde görülüyor"
YEREL HABERLER Erken evrede tedavi kireçlenmenin önüne geçebiliyor Prof. ...
Tüketiciye ucuz sebze müjdesi Örtü altı üretim merkezi Antalya'da ısınan hava üretimi arttırdı, fiyatlar düşmeye başladı Yeni mahsullerle mayıs ayında fiyatlar iyice ucuzlayacak
YEREL HABERLER Tüketiciye ucuz sebze müjdesi Örtü altı üretim ...
ATM'de para çekmek isterken bulduğu 3 bin 400 TL’yi karakolda sahibine teslim etti
YEREL HABERLER ATM'de para çekmek isterken bulduğu 3 bin 400 TL’yi ...
Köpekten kaçarken kamyonun altında kalan Mahra'nın mezarına arkadaşlarından duygulandıran mektup Türkiye, ölümüyle Türkiye'yi yasa boğan küçük Mahra'yı unutmadı "Ben seni her gün ziyaret etmeye devam edeceğim. Seni çok seviyorum. Sen bir meleksin" yazılı mektup babayı ağlattı Mezara bırakılan mektubu ve oyuncakları gören baba Murat Pınar, gözyaşlarına hakim olamadı: "Hiç tanımadığımız kişiler kızımın mezarını ziyaret ediyor. Çiçekler, oyuncaklar ve mektuplar bırakıyorlar" "Türkiye'nin her bölgesinden Bursa'dan, İzmir'den, Antalya merkezden tanıdık olan olmayan herkes geliyor. Hepsiyle ilk defa tanışıyoruz, aile ve dost oluyoruz"
YEREL HABERLER Köpekten kaçarken kamyonun altında kalan Mahra'nın ...
Döşemealtı’nda 1 haftada 2 bin 500 aileye gıda kolisi dağıtıldı
YEREL HABERLER Döşemealtı’nda 1 haftada 2 bin 500 aileye gıda kolisi ...
Antalyaspor yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı
YEREL HABERLER Antalyaspor yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı
Fraport TAV Antalyaspor - Atakaş Hatayspor maçının ardından
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor - Atakaş Hatayspor maçının ...
Ömer Erdoğan: "Beklenmedik mağlubiyet aldık" Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan: "Beklenmedik mağlubiyet aldık, ligde üstte tırmanmak için fırsat maçıydı"
YEREL HABERLER Ömer Erdoğan: "Beklenmedik mağlubiyet ...
Groenendijk: "Müthiş skor" Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk: "Çok doğru anlarda gollerle maçı koparttık" "Hayalimiz var buna ulaşmak süreç meselesi"
YEREL HABERLER Groenendijk: "Müthiş skor" Antalyaspor Teknik ...
Fraport TAV Antalyaspor - Atakaş Hatayspor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor - Atakaş Hatayspor (EK ...
Fraport TAV Antalyaspor - Atakaş Hatayspor: 4-1
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor - Atakaş Hatayspor: 4-1
Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 4 - Hatayspor: 1 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 4 - Hatayspor: 1 ...
Fraport TAV Antalyaspor - Atakaş Hatayspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor - Atakaş Hatayspor ...
Spor Toto Süper Lig: Antalyaspo: 3 - Hatayspor: 1 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Spor Toto Süper Lig: Antalyaspo: 3 - Hatayspor: 1 ...
Antalya'da 6 milyon TL'lik kaçak nargile tütünü ele geçirildi
YEREL HABERLER Antalya'da 6 milyon TL'lik kaçak nargile tütünü ele ...
Antalya’ya nisan ayında kar yağdı
YEREL HABERLER Antalya’ya nisan ayında kar yağdı
Büyükşehir Belediyesi’nin 2021 Faaliyet Raporu kabul edildi Başkan Böcek: “Çalışmalarımıza aynı azim ve kararlılıkla devam edeceğiz”
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi’nin 2021 Faaliyet Raporu kabul ...
Antalya'da tur midibüsü devrildi: 7 turist yaralı
YEREL HABERLER Antalya'da tur midibüsü devrildi: 7 turist yaralı
Ispartalılar Gecesi’nde türkü şöleni
YEREL HABERLER Ispartalılar Gecesi’nde türkü şöleni
Antalya’da hava sıcaklığı aniden düştü, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı Geçen hafta 25 dereceye kadar ulaşan sıcaklık 13 derece eksilerek 12 dereceye kadar düştü Soğuk hava dalgasıyla birlikte dünyaca ünlü sahil sessizliğe büründü
YEREL HABERLER Antalya’da hava sıcaklığı aniden düştü, ortaya ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.