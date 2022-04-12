Alanya Belediyesi’nden ödüllü yarışma

Alanya Belediyesi, şehirde yaşayan vatandaşların kente bakış açılarını öğrenmek için bir fikir ve proje yarışması düzenliyor. ‘Alanya İçin Bir Fikrim Var’ yarışması çerçevesinde en iyi projeler jüri tarafından belirlenecek ve ödüllendirilecek.

Alanya Belediyesi, Alanya’nın gelişmesi, yenilenmesi için fikir ve proje yarışması düzenliyor. ‘Alanya İçin Bir Fikrim Var’ Yarışması ile katılımcılar, fikir ve projelerini Alanya Belediyesi’ne sunacak. Seçici kurul üyeleri en iyi fikir ve projeyi seçecek ödüllendirecek. Yarışma çerçevesinde birinciye 10 bin TL, ikinciye 7 bin 500 TL, üçüncüye 5 bin TL ve Jüri Özel Ödülü ile Lansman Ödülü verilecek. Yarışma başvuruları 11 Nisan Pazartesi günü başladı ve 9 Mayıs Pazartesi gününe kadar sürecek. Yarışmanın kazananları Alanya Belediyesi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından duyurulacak.

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