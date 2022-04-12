Parkinson hastaları Expo’yu gezdi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 11 Nisan Dünya Parkinson Günü’ne özel bir etkinlik düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Atatürk ASFİM’de düzenlenen egzersiz programına katılan Parkinson hastaları Expo 2016 alanını gezdi.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Atatürk ASFİM’de egzersiz programına katılan hastalar, Dünya Parkinson Günü’nde Expo 2016 Sergi Alanı’nı gezdi.

Servislerle alana taşınan parkinsonlu hastalar, daha sonra buggy araçlarında bulunan rehberler eşliğinde alan içerisinde bulunan Expo Serası, Expo Gölü ve bitki heykellerinin bulunduğu yerleri gezdiler. Expo alanında keyifli anlar yaşayan parkinson hastaları, gönüllerince bir gün yaşadı. Antalya’nın birçok yerini gezdiğini ama Expo Antalya’ya daha önce hiç gelmediğini söyleyen Zehra Ezici, “Ölmeden önce burayı görme fırsatı buldum. Çok mutluyum” dedi.

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