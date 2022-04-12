Kepez Belediyesi gençlerin bilimsel çalışmalarını destekleyecek

Antalya Bilim Merkezi çatısı altında ‘Bilim Kurulu’ oluşturulduğunu bildiren Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Bilimin ışığında aydınlanmak isteyen, fark edilmeyi bekleyen gençlerin elinden, hayallerinden, umutlarından tutacağız” dedi.

Kepez Belediyesinin 12 bin 500 metre kare alana kurduğu Antalya Bilim Merkezi, bilimsel çalışmalar yapan öğrencileri maddi ve manevi desteklemeye hazırlanıyor. Antalya’daki üniversitelerin akademisyenlerinden oluşturulacak Bilim Kurulu, desteklenecek projeleri belirleyecek. Kepez Belediyesinin bilimin ışığında aydınlanmak isteyen, fark edilmeyi bekleyen gençlerin elinden tutacağını belirten Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Antalya Bilim Merkezi’nde şehrimizdeki üniversitelerin akademisyenlerinden oluşan bir bilim kurulu oluşturuyoruz. Başta TEKNOFEST olmak üzere, ulusal, uluslararası yarışmalarda Antalya’yı temsil edecek gençlere davet çıkaracağız. Müracaat edecek projeler bilim kurulu tarafından değerlendirilecek, bu çocuklarımızın, gençlerimizin ulusal ya da uluslar arası bu yarışmalara katılmalarını sağlayacağız, onları destekleyeceğiz. Fark edilmeyi bekleyen, fark edilmeyi hak eden çok genç var. Bu gençlerin elinden tutacağız, hayallerinden tutacağız, umutlarından tutacağız. Hayatta en hakiki mürşit ilimse, eğer biz beşikten mezara ilimi arayan bir anlayışın temsilcileriysek, o zaman bizim için bilim merkezleri, okuma alanları, eğitim salonları, kütüphaneler bunlar bizim için çok önemli” dedi.



“BilimFest, Antalya’nın yeni markası”

31 Mart2 Nisan’da kapılarını açan BilimFest’in Antalya’nın yeni markası olarak doğduğunu da belirten Başkan Tütüncü, “ Bir etkinliği ilk kez düzenlemek çok zordur. Görülüyor ki bu maya tuttu. Gerçekten Antalya'ya güzel bir marka kazandırmış olduk. En büyük mutluluğumuz şu; tam 235 stant açıldı, 80'den fazla firma kurum kuruluş kendi ürettikleri ileri teknolojilerini getirdiler ve bize gösterdiler. En büyük iftiharımız da şu ki, Türkiye'de ileri teknoloji kullanan hakikatten insanlık için çok önemli katkılar sunan ve milli teknoloji hamlemiz de her birisi iftiharımız olan sanayi ürünlerini, teknoloji ürünlerini getirip gösterdik. Bu bizim için büyük bir başarıydı. Aselsan dan Havelsan’a, Makine Kimya Endüstrisinden Tümosan’a kadar gerçekten son derece güzel bir buluşmaya ev sahipliği yapıldı. Bu Antalya için çok önemli bir marka oldu. 12 bin 500 metre kare alanda kurulan Türkiye'nin en büyük bilim merkezini, 14 sergisi, 8 atölyesiyle çocuklarımıza, gençlerimize armağan etmiş olduk” diye konuştu.

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