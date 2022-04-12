Döşemealtı Play-Out maçına hazırlanıyor

Süper Amatör Ligi ikinci sırada tamamlayarak Bölgesel Amatör Lige (BAL) çıkabilmek için PlayOut oynamaya hak kazanan Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Futbol takımı hazırlık maçlarına başladı.

PlayOut öncesi maç eksiğini tamamlamak ve oyuncuların performansını yükseltmek için hazırlık maçları oynayan Döşemealtı takımı ilk maçını Burdur temsilcisi Tefenni Belediye Spor ile oynarken karşılaşmadan 53 galibiyetle ayrıldı.

Süper Amatör ligde oynadığı 22 maçta 16 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 53 puanla ikinci sırada tamamlayan kırmızısiyahbeyazlı takım ilk hazırlık maçını Süleyman Karagülmez’in 2, Hüsnü Zeybekoğlu, Aytekin Yavuzay ve Ömer Susuz’un golleriyle 53 kazandı. BAL ligine çıkabilmek için PlayOut oynayacak olan Döşemealtı temsilcisi Tefenni Belediye Spor takımı ile BelekKadriye bölgesinde yer alan SB Sport Center sahasında oynadığı maçta gülen taraf olarak moral depoladı.



“BAL ligine hazırlık”

Teknik Direktör Ersin Küçükoğlu, takımına ve oyuncularına güvendiğini söyleyerek, “Lig bitti ancak PlayOut maçı oynayacağız. BAL ligi yolunda oyuncularımızın maç eksikliğini tamamlamak için hazırlık maçları yapıyoruz. İlk maçımızı kazanmayı bildik. Şimdi yine zorlu bir hazırlık maçımız var. Bu maçlarda moral depolayarak hem kondisyon olarak hem de mental olarak BAL ligine hazırlanıyoruz” diye konuştu.

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