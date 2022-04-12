Manavgat Ulualan’a otel ve golf sahası yapılması planı ‘kamu yararına aykırı’ bulundu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bulunan 3 bin dönümlük Ulualan bölgesine otel ve golf sahası yapma planı, ‘kamu yararına aykırı’ bulunarak Antalya 3. İdare Mahkemesi’nce iptal edildi.



“Büyük bir sevinçle öğrendik”

Konu ile ilgili konuşan Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen , Bu kararın, Manavgat halkının dik duruşunun, yaşadığı kentine sahip çıkışının, birlik ve beraberliğinin tüm Türkiye’ye örnek olabilecek en güzel göstergesi olduğunu söyledi. Başkan Sözen," Bu kararın alınmasında çaba gösteren tüm sivil toplum kuruluşlarımıza, Manavgat menfaatlerini öncelikli kılarak siyasetin önünde tutup, sahip çıkabilen siyasi partilerimize, duyarlı davranarak imza veren, mücadelemize gönül veren tüm Manavgat halkımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

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