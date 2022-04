Gaziler Jandarma Karakolu temeli törene atıldı

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Gaziler Mahallesi Jandarma Karakolu temeli törenle atıldı. Vali Ersin Yazıcı, törende konuşmada “Güvenlik bizim olmazsa olmazımız. Temelini attığımız karakolumuzu hızlıca tamamlayarak gelişen ve günden güne büyüyen Kepez’in güvenlik ihtiyacına katkı sunacağız.” diye konuştu.



Temel atma töreni Kerimoğlu Zeybeği Halk Oyunu gösterisiyle başladı. Gösterinin ardından açılış konuşması için sahneye çıkan İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Özfidan; “Antalya Esnaflar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi destekleriyle 570 metrekare kapalı alana sahip ve yaklaşık 15 bin vatandaşımıza hizmet edeceğini değerlendirdiğimiz jandarma karakolumuzun temel atma töreni için toplanmış bulunmaktayız. Güvenlik ve huzurun sağlanmadığı bir ortamda üretimden, eğitimden veya herhangi bir faaliyetten bahsetmemiz mümkün değildir. Bu sebeple Gaziler Mahallesi ile sanayi sitesinin güvenlik hizmetlerine daha kısa sürede ulaşması, can ve mal güvenliklerinin sağlanması maksadıyla bugün temeli atılacak olan karakolumuzun vatana ve millete hayırlı olmasını temenni ediyorum.” diye konuştu.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Özfidan’ın konuşmasının ardından Cengiz Topel İlkokulu 4.Sınıf öğrencisi Ela Peker “Jandarma” şiirini okuyarak katılımcıların büyük beğenisini topladı.



"Dosta güven düşmana korku vereceklerine şüphem yok"

Şiir dinletisinin ardından konuşan Vali Yazıcı; “Jandarma Komutanlığı Gaziler Karakolu Temel Atma Töreni’ne hoş geldiniz. Öncelikle Antalya Esnaflar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi yönetimine bize böyle bir karakolu kazandırdıkları için teşekkür ediyorum. İnşallah bu sanayi sitemiz gelişerek büyüyerek Antalya ekonomisine katkı sunmaya devam edecek. Tabi ki bu büyüme sürecinde güvenlik hizmetleri bizim için olmazsa olmazların başında geliyor. Dolayısıyla ileride çok büyük bir kapasiteye ulaşacak olan binden fazla işyerini içinde barındıracak olan binlerce kişinin günlük giriş çıkışına ev sahipliği yapacak olan sitemizin ve aynı zamanda Gaziler Mahallemizin böyle bir güvenlik noktasına ihtiyacı vardı. Jandarma Teşkilatımız ülkemizin dört bir yanında olduğu gibi mesai mefhumu gözetmeksizin burada da dosta güven düşmana korku vererek görevini en güzel ve iyi şekilde yapacağına yürekten inanıyorum.” ifadelerini kullandı.



"Bölgemiz inşallah en kısa zamanda karakoluna kavuşacak"

Jandarma Teşkilatının kurulduğu günden bu yana ülkemizin huzur ve güvenliğini sağlama noktasında büyük bir fedakârlıkla sorumluluklarını yerine getirdiğine dikkat çeken Vali Yazıcı; “Buradaki iş yerlerimizin can ve mal güvenliğinden tutunda her türlü güvenlik önlemine kadar tedbirini Jandarmamız alacak. İnşallah kısa sürede biteceğini değerlendirdiğimiz bu karakolumuz iş yerlerine ve bölge halkına hizmet sunmaya devam edecek. Gaziler karakolumuzun hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor emeği geçen herkese huzurlarınızda teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Konuşmasının ardından Vali Yazcıcı, “Jandarma” şiiriyle katılımcıların büyük beğenisini toplayan Cengiz Topel İlkokulu 4.Sınıf öğrencisi Ela Peker’e hediye takdim etti.

Protokol üyelerinin sahneye çıkmasıyla dualar eşliğinde Jandarma Komutanlığı Gaziler Karakolu’nun temel atma töreni gerçekleştirildi.

Törene Vali Yazıcı’nın yanısıra Kepez Kaymakamı Nusret Şahin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, SG Eğitim Ve Öğretim Komutanı Kıdemli Albay Kamil Ömer Erselcan ve bölge esnafı katıldı.

