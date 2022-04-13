Gaziler Jandarma Karakolu temeli törene atıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziler Jandarma Karakolu temeli törene atıldı

İHA

Gaziler Jandarma Karakolu temeli törene atıldı

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Gaziler Mahallesi Jandarma Karakolu temeli törenle atıldı. Vali Ersin Yazıcı, törende konuşmada “Güvenlik bizim olmazsa olmazımız. Temelini attığımız karakolumuzu hızlıca tamamlayarak gelişen ve günden güne büyüyen Kepez’in güvenlik ihtiyacına katkı sunacağız.” diye konuştu.

Temel atma töreni Kerimoğlu Zeybeği Halk Oyunu gösterisiyle başladı. Gösterinin ardından açılış konuşması için sahneye çıkan İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Özfidan; “Antalya Esnaflar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi destekleriyle 570 metrekare kapalı alana sahip ve yaklaşık 15 bin vatandaşımıza hizmet edeceğini değerlendirdiğimiz jandarma karakolumuzun temel atma töreni için toplanmış bulunmaktayız. Güvenlik ve huzurun sağlanmadığı bir ortamda üretimden, eğitimden veya herhangi bir faaliyetten bahsetmemiz mümkün değildir. Bu sebeple Gaziler Mahallesi ile sanayi sitesinin güvenlik hizmetlerine daha kısa sürede ulaşması, can ve mal güvenliklerinin sağlanması maksadıyla bugün temeli atılacak olan karakolumuzun vatana ve millete hayırlı olmasını temenni ediyorum.” diye konuştu.
İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Özfidan’ın konuşmasının ardından Cengiz Topel İlkokulu 4.Sınıf öğrencisi Ela Peker “Jandarma” şiirini okuyarak katılımcıların büyük beğenisini topladı.

"Dosta güven düşmana korku vereceklerine şüphem yok"
Şiir dinletisinin ardından konuşan Vali Yazıcı; “Jandarma Komutanlığı Gaziler Karakolu Temel Atma Töreni’ne hoş geldiniz. Öncelikle Antalya Esnaflar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi yönetimine bize böyle bir karakolu kazandırdıkları için teşekkür ediyorum. İnşallah bu sanayi sitemiz gelişerek büyüyerek Antalya ekonomisine katkı sunmaya devam edecek. Tabi ki bu büyüme sürecinde güvenlik hizmetleri bizim için olmazsa olmazların başında geliyor. Dolayısıyla ileride çok büyük bir kapasiteye ulaşacak olan binden fazla işyerini içinde barındıracak olan binlerce kişinin günlük giriş çıkışına ev sahipliği yapacak olan sitemizin ve aynı zamanda Gaziler Mahallemizin böyle bir güvenlik noktasına ihtiyacı vardı. Jandarma Teşkilatımız ülkemizin dört bir yanında olduğu gibi mesai mefhumu gözetmeksizin burada da dosta güven düşmana korku vererek görevini en güzel ve iyi şekilde yapacağına yürekten inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

"Bölgemiz inşallah en kısa zamanda karakoluna kavuşacak"
Jandarma Teşkilatının kurulduğu günden bu yana ülkemizin huzur ve güvenliğini sağlama noktasında büyük bir fedakârlıkla sorumluluklarını yerine getirdiğine dikkat çeken Vali Yazıcı; “Buradaki iş yerlerimizin can ve mal güvenliğinden tutunda her türlü güvenlik önlemine kadar tedbirini Jandarmamız alacak. İnşallah kısa sürede biteceğini değerlendirdiğimiz bu karakolumuz iş yerlerine ve bölge halkına hizmet sunmaya devam edecek. Gaziler karakolumuzun hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor emeği geçen herkese huzurlarınızda teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.
Konuşmasının ardından Vali Yazcıcı, “Jandarma” şiiriyle katılımcıların büyük beğenisini toplayan Cengiz Topel İlkokulu 4.Sınıf öğrencisi Ela Peker’e hediye takdim etti.
Protokol üyelerinin sahneye çıkmasıyla dualar eşliğinde Jandarma Komutanlığı Gaziler Karakolu’nun temel atma töreni gerçekleştirildi.
Törene Vali Yazıcı’nın yanısıra Kepez Kaymakamı Nusret Şahin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, SG Eğitim Ve Öğretim Komutanı Kıdemli Albay Kamil Ömer Erselcan ve bölge esnafı katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Alanyaspor, Akdeniz derbisinin hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Alanyaspor, Akdeniz derbisinin hazırlıklarına başladı
Polis memuru otomobilinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Polis memuru otomobilinde ölü bulundu
Antalya'da polis memuru aracında ölü bulundu
YEREL HABERLER Antalya'da polis memuru aracında ölü bulundu
Tüfekle vurulan köpekten 100'e yakın saçma çıktı
YEREL HABERLER Tüfekle vurulan köpekten 100'e yakın saçma çıktı
Corendon Airlines 18 yaşında
YEREL HABERLER Corendon Airlines 18 yaşında
Manavgat Ulualan’a otel ve golf sahası yapılması planı ‘kamu yararına aykırı’ bulundu
YEREL HABERLER Manavgat Ulualan’a otel ve golf sahası yapılması ...
Döşemealtı Play-Out maçına hazırlanıyor
YEREL HABERLER Döşemealtı Play-Out maçına hazırlanıyor
Alanyaspor yönetim kurulu iftarda buluştu
YEREL HABERLER Alanyaspor yönetim kurulu iftarda buluştu
Şanlıurfa’nın düşman işgalinden kurtuluşu Muratpaşa’da kutlandı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’nın düşman işgalinden kurtuluşu ...
Sosyal medya üzerinden çocuk pornosu yayınlayan 2 şüpheliden biri tutuklandı
YEREL HABERLER Sosyal medya üzerinden çocuk pornosu yayınlayan 2 ...
Başkan Uysal, Muratpaşalılarla iftarda buluştu
YEREL HABERLER Başkan Uysal, Muratpaşalılarla iftarda buluştu
Ulusal Film Çalışmaları Sempozyumu’nun ilki Alanya’da gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Ulusal Film Çalışmaları Sempozyumu’nun ilki Alanya’da ...
Başkan Esen, iftar sofrasında Konyaaltılılarla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Esen, iftar sofrasında Konyaaltılılarla ...
Kepez Belediyesi gençlerin bilimsel çalışmalarını destekleyecek
YEREL HABERLER Kepez Belediyesi gençlerin bilimsel çalışmalarını ...
Hasta, yaşlı ve engelli bireylere evlerinde kuaför hizmeti
YEREL HABERLER Hasta, yaşlı ve engelli bireylere evlerinde kuaför ...
Parkinson hastaları Expo’yu gezdi
YEREL HABERLER Parkinson hastaları Expo’yu gezdi
Otobüsün arkasındaki 6 gencin ölüme meydan okuyan yolculukları Saatte 50 km ile giden otobüsün arkasına tutunup akan trafikte şov yaptılar Otobüsün durağa yanaşmasıyla birlikte bu defa akan trafiğin arasına daldılar
YEREL HABERLER Otobüsün arkasındaki 6 gencin ölüme meydan okuyan ...
Şiddetinden kaçtığı imam nikahlı kocası, yaşadığı evi kurşunladı
YEREL HABERLER Şiddetinden kaçtığı imam nikahlı kocası, yaşadığı evi ...
Alanya Belediyesi’nden ödüllü yarışma
YEREL HABERLER Alanya Belediyesi’nden ödüllü yarışma
Kepez’in kızları ligin devleriyle mücadele ediyor
YEREL HABERLER Kepez’in kızları ligin devleriyle mücadele ediyor
36 bin TL ödüllü teknoloji kuşağı yarışması
YEREL HABERLER 36 bin TL ödüllü teknoloji kuşağı yarışması
Alanya Turuncu Bayrak başvuruları başladı
YEREL HABERLER Alanya Turuncu Bayrak başvuruları başladı
Kızılay gönüllüleri, Antalyaspor maçını görme engellilere betimlemeli maç anlattı
YEREL HABERLER Kızılay gönüllüleri, Antalyaspor maçını görme ...
Yürüyemezsin' denilen Tarık, 2,5 ayda ayağa kalkıp halterde Türkiye 2'ncisi oldu
YEREL HABERLER Yürüyemezsin' denilen Tarık, 2,5 ayda ayağa kalkıp ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.