Mavi Kelebekler yarı finalde

Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final rövanş karşılaşmasında taraftarı önünde İzmir Büyükşehir Belediye GSK’yı 3629’luk skorla mağlup eden Konyaaltı Belediyespor yarı finale yükseldi.

20212022 Hentbol Sezonu Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Konyaaltı Belediyespor, kendi saha ve seyircisi önünde İzmir Büyükşehir Belediye GSK’yı ağırladı. Dolu tribünler önünde oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Mavi Kelebekler, seyircisinin de desteğiyle ilk yarıyı 1813 önde kapattı. İkinci yarıda da oyun disiplininden kopmayan Konyaaltı, bir ara farkı 10 sayıya kadar çıkardı. Son düdükle beraber Mavi Kelebekler sahadan 3629’luk skorla bir üst tura çıktı. Sanja ve Alena’nın 8’er golle yıldızlaştığı karşılaşmanın son düdüğüyle beraber büyük sevinç yaşayan Mavi Kelebekler’e maçı başından sonuna kadar seyreden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen ve taraftarlar da eşlik etti.



“Esen, taraftara teşekkür etti”

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, salonda oluşan atmosfer ve peşi sıra gelen galibiyetten duyduğu memnuniyeti dile getirerek takımı tebrik etti. Esen, ‘’Berabere biten ilk maçın ardından böylesi bir galibiyet alan takımımızı kutluyorum. Bizleri yine gururlandırdılar. Ayrıca, bir gün önce yaptığımız davete kayıtsız kalmayarak salonu dolduran hemşehrilerimize de teşekkür ediyorum’’ dedi.



“Geçen senenin rövanşını da aldık”

Antrenör Birol Ünsal ise, geçen yıl İzmir Büyükşehir ile yarı finalde karşılaştıklarını, oynanan iki maçın sonunda gol averajıyla finali kaçırdıklarını belirtti. Ünsal, ‘’Bu sonuçla geçen yılın rövanşını da almış olduk. Konyaaltı’na yakışan bir sonuç oldu. Konyaaltı her şeyin en iyisini hak ediyor. Bizleri destekleyen seyircilerimize teşekkür ediyorum’’ dedi.

Uzun süren sakatlık döneminin ardından sahalara dönen sol kanat oyuncusu Ceylan Aydemir, maça çok iyi hazırlanmalarının sonucunu aldıkları için çok mutlu olduklarını belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.