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Saçlarını kanser hastalarına bağışlamayı düşünürken kanser olduğunu öğrendi

DHA

Saçlarını kanser hastalarına bağışlamayı düşünürken kanser olduğunu öğrendi


Selma KUNAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA´da yıllarca kısa kullandığı saçlarını uzatarak kanser hastalarına peruk için bağışlamaya karar veren Sibel Sönmez (40), 3 ay sonra akut lösemi olduğunu öğrendi. Önce kemoterapi tedavisi alan sonra da kök hücre nakli olan Sönmez, uzun ve zorlu bir sürecin ardından sağlığına kavuştu.
Antalya´da ilaç mümessili olarak çalışan Sibel Sönmez'in hayatı, akut lösemi tanısı konulunca değişti. Rahatsızlığının kendini çok yorgun hissetmesiyle ortaya çıktığını anlatan Sönmez, işi gereği her gün hastanelerde olduğu için bu durumu atlamak istemediğini söyledi. Yaptırdığı tahlil ve tetkikler sonucu akut lösemi olduğunu öğrenince şoke olduğunu belirten Sibel Sönmez, ilk şoku atlattıktan sonra hayata sımsıkı tutunarak tedavi sürecinin başladığını ifade etti.
Uykusundan yorgun olarak kalkmaya başladığında aklına lösemi olabileceğinin gelmediğini belirten Sönmez, "Her gün iş için gittiğim hastanelerde çizginin tedavi kısmındayken bir anda hasta kısmına geçmiştim" dedi. Yüksek doz kemoterapi tedavisinden sonra kök hücre nakli olduğunu kaydeden Sönmez, artık sağlığına kavuştuğunu ve yaşadığı tüm zorluklardan sonra hayatın çok kıymetli olduğunu bir kez daha anladığını söyledi.
STERİL ODADA ZOR GEÇEN 2 AY
Akut lösemi tanısı aldıktan sonra yaklaşık 6 aylık ağır kemoterapi sürecinin başladığını belirten Sönmez, zorlu sürecin ardından kök hücre nakli sürecinin başladığını kaydetti. Kız kardeşi Sinem Var´dan (31) yüzde yüz uyumlu kök hücre nakliyle yaşama tutunan Sönmez, nakil sonrası steril odada geçen 2 aylık dönemi anlatırken, "Dört duvar arasında kalınca hayatımı yeniden gözden geçirdim" dedi.
O dönemde "Eğer başarılı bir tedavi olursa, bu engeli aşıp tekrar yaşama tutunabilirsem ertelediğim her şeyi yapacağım" diye düşündüğünü belirten Sönmez, "O odada olmak çok sıkıcıydı ama her gün bir umutla bekledim. Hep `Bugün daha iyi olacağım´, `Yarın daha iyi olacağım´ diye düşündüm. Moralimi yüksek tutmam önemliydi. Çok şükür artık geride kaldı. Sağlığıma kavuştum" diye konuştu.
SAÇLARINI UZATMAYA BAŞLADI
Saçlarının hep kısa olduğunu anlatan Sibel Sönmez, uzatıp kanser hastalarına peruk yapılması için bağışlamaya karar verdiği dönemde konulan tanı ile hiç beklemediği bir şok yaşadığını söyledi. Sönmez, "Saçımı sadece 3 ay uzatabilmiştim çünkü lösemi tanısı aldım, saçlarımı kaybettim" ifadelerini kullandı.
DOĞAÇLAMA TİYATRO GÜNLERİ
Yaşadığı tüm zorlukların artık geride kaldığını ve sağlığına kavuşarak normal hayatına devam ettiğini kaydeden Sibel Sönmez, bugüne kadar ertelediği her şeyi de gerçekleştirmeye başladığını söyledi. Doğaçlama tiyatroyu çok sevdiğini belirten Sönmez, "Hep doğaçlama tiyatro yapmak istiyordum. Sağlığıma kavuştuktan sonra hemen buna başladım. Doğaçlama Gazinosu isimli bir doğaçlama tiyatro yapan bir grubumuz var. Hepimiz farklı meslek grubundan, tiyatro tutkusunu ertelemiş 7 kişiyiz. Birlikte keyifle sahne alıyoruz ve sahne gelirlerimizi de sokak hayvanlarına bağışlıyoruz" diye konuştu.
YÜKSEK LİSANS YAPIYOR
Erteledikleri arasında yüksek lisans olduğunu da sözlerine ekleyen Süleyman Demirel Üniversitesi mezunu Sibel Sönmez, halen on-line olarak İngiltere´deki St. Clements Üniversitesi psikoloji bölümünde eğitim aldığını kaydetti. Aynı zamanda sınavla kabul edildiği İstinye Üniversitesi´nde de sağlık psikolojisi yüksek lisansı yapan Sönmez, "Şu anda psikoonkoloji dersleri alıyorum. Sağlık psikolojisi alanında uzmanlığı tamamlıyorum. Hedefim onkoloji ve hematoloji kliniklerindeki hastaların psikolojik destek almalarında yardımcı olmak. Çünkü kendi içimizdeki gücü fark ettiğimizde kanserle savaşmak daha kolay oluyor" dedi.
YAŞAMA TUTUNMA ÖYKÜSÜ OLDU
Sibel Sönmez´in tedavisini gerçekleştiren özel hastanenin Hematoloji Uzmanı Dr. Burak Deveci ise, "Hastamız mesleği itibariyle profesyonel bir hastasıydı. Hayata çok iyi tutundu. Yaşadıkları gerçekten çok zordu. Çok ciddi ilaç tedavisi ve ateş dönemleri oldu. Bazen kendini bile kaybedebilecek kadar kötü süreçler yaşadı. Yoğun bakım ihtiyacı olup olmadığını düşündüğümüz dönemler oldu. Çok zorlu ve yüksek dozda kemoterapi aldı. Pek çok hastamıza örnek gösterebileceğimiz yaşama tutunma öyküsü oldu" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Selma KUNAR
2022-04-13 10:38:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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