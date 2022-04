Konyaaltı’nda Ramazan boyunca üniversite öğrencilerine iftar

Konyaaltı Belediyesi, Ramazan ayı süresince Gençlik Lokali’nde üniversite öğrencilerine yönelik iftar sofrası kuruyor.

Konyaaltı Belediyesi, bünyesinde bulunan Gençlik Lokali’nde üniversite öğrencileri için iftar yemeği düzenliyor. Ramazan ayı boyunca öğrencilere verilecek iftar yemeğine Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen de katıldı. Öğrenciler ile sohbet eden Esen, bir yandan da gençlerin taleplerini dinledi. İftar yemeği için öğrenciler ile birlikte sıraya giren Başkan Esen, “Ülkemizin geleceği olan gençlerimiz ile her fırsatta bir araya geliyoruz. Onlarla bir arada olmak bize her zaman mutluluk ve enerji veriyor” dedi. Öğrenciler ise kendilerine sunulan bu imkandan son derece memnun olduklarını ifade ettiler. Konyaaltı Belediyesi Öğrenci Lokali, normal zamanlarda da öğrencilerin sürekli ders çalıştıkları ve vakit geçirdikleri bir ortam olmaya devam ediyor.



“Her şey gençlerimiz için”

Öğrencilerle iftar sonrası sohbet eden Başkan Esen, gençlerin daha iyi şartlarda eğitim hayatına devam edebilmesi için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini aktardı. Öğrencilerin barınma sorununa dikkat çeken Esen, yurtların yetersizliğinden ve ev kiralarının çok yüksek olmasından kaynaklanan barınma sorununa çözüm aramaya devam ettiklerini söyledi. Bu konu ile ilgili çalışmalarının olduğunu belirten Başkan Esen, yakın zamanda yeni bir öğrenci yurdu yapımına başlayacaklarını da duyurdu. İmkanları doğrultusunda öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceklerini dile getiren Esen, “Gençlerimiz, umudumuzdur. Ülkemizi hak ettiği aydınlık yarınlara kavuşturacak olan da onlar. Bu noktada bize düşen görev ise gençlerimizin yürüdüğü yollardaki engelleri kaldırmaktır. Her şeyi gençlerimiz için ve güzel bir gelecek kurmaları için yapıyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.