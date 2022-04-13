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Başkan Uysal: “Muratpaşa’da asansör kazaları yok seviyesinde”

İHA

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Makine Mühendisleri Odası (MMO) Antalya şubesiyle asansörlerin periyodik kontrollerine ilişkin protokol imza töreninde "Sağladığımız yüksek verim ve iş kalitesi sayesinde bugün Muratpaşa'mızda asansör kazaları yok denecek kadar aza indirgenmiştir. Halkımızın can güvenliği bu anlamda temin edilmiştir" dedi.

Başkan Uysal: “Muratpaşa’da asansör kazaları yok seviyesinde”

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Makine Mühendisleri Odası (MMO) Antalya şubesiyle asansörlerin periyodik kontrollerine ilişkin protokol imza töreninde “Sağladığımız yüksek verim ve iş kalitesi sayesinde bugün Muratpaşa’mızda asansör kazaları yok denecek kadar aza indirgenmiştir. Halkımızın can güvenliği bu anlamda temin edilmiştir” dedi.
Muratpaşa Belediyesi ve MMO Antalya Şube arasında ilçedeki asansörlerin periyodik kontrollerini içeren protokol düzenlenen törenle imzalandı. Belediye hizmet birasında düzenlenen törene Başkan Uysal ve MMO Antalya Şube Başkanı Prof. Dr. İbrahim Atmaca katıldı.

“Yüzde 99 uygunluk”
Şube Başkanı Prof. Dr. Atmaca, 2012 yılından bu yana Muratpaşa’da asansörlerin periyodik kontrollerinin oda tarafından yapıldığını söyledi. 10 yıl öne yüzde 23’lerde olan uygunluk seviyesinin bugün yüzde 99’a ulaştığını dile getiren Prof. Dr. Atmaca, şöyle “Muratpaşa’da 11 bin 396 asansör var. 476 asansör şuan da kapalı ama 10 bin 923 asansör 2021’de pandemi şartlarına rağmen MMO Antalya Şubesi denetim birimi tarafından denetlenmiş ve yüzde 99.03’ü uygunluğu almış durumda. Bugün geldiğimiz noktada 10 bin 923 asansörün yarıdan azına 2’nci kontrol ihtiyacı duyuldu. Bu da asansörlerin belli bir standartta geldiğinin göstergesi. Bu denetimlerin bir ücreti var. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen tavan ve taban fiyatlardan taban fiyatı, en düşük fiyatı uyguluyoruz. Kar amacı gütmeden yapıyoruz” diye konuştu.

“Sıkıntımız kalmadı”
Başkan Uysal ise Muratpaşa Belediyesi olarak kamu yararını hayatın her alanında tek ölçüt olarak gördüklerini söyledi. “Komşularımıza yararı olan her şey bize de yararlıdır” diyen Başkan Uysal, “MMO, kamusal niteliği olan da bir sivil toplum kuruluşu. Bizim için çok güvenilir bir partner Sağladığımız yüksek verim ve iş kalitesi sayesinde bugün Muratpaşa’mızda asansör kazaları yok denecek kadar aza indirgenmiştir. Halkımızın can güvenliği bu anlamda temin edilmiştir. Asansör kazalarıyla ilgili bir sıkıntımız kalmamıştır. Bu seviyeyi sürdürmek gerekli. Bunun için de dikkatli, kamu odaklı kamu yararı odaklı çalışmalarımızı aynı tempoda sürdürmemiz lazım” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından ilgili protokol Belediye Başkanı Uysal ve MMO Şube Başkanı Prof. Dr. Atmaca tarafından imzalandı.

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