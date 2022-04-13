Döşemealtı ikinci hazırlık maçını da kazandı

Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Futbol Takımı, Bölgesel Amatör Lige (BAL) çıkabilmek için oynayacağı PlayOut maçı öncesi çıktığı ikinci hazırlık maçını da kazanarak güven tazeledi. Deplasmanda BAL ligini lider olarak tamamlayan ve 3’ncü lige yükselmek için Playoff oynayacak olan Kepez Belediye Spor ile oynayan Döşemealtı takımı karşılaşmadan 10 galibiyetle ayrıldı.



Kepez Hasan Doğan Stadyumunda oynanan maçta güçlü rakibiyle final havasında bir oyuna çıkan kırmızısiyahbeyazlı takım 90 dakika boyunca kazanma arzusunu sahaya yansıttı. Mücadeleleri ve sahada adım atmadık yer bırakmayan Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü takımı taraflı tarafsız herkesin takdirini topladı. Döşemealtı takımına galibiyeti getiren golü ise Ömer Susuz kaydetti.

Süper Amatör ligi ikinci sırada tamamlayarak PlayOut oynamaya hak kazanan Kırkgöz Döşemealtı Belediye Takımı ilk hazırlık maçında Burdur temsilcisi Tefenni Belediye Spor’u 53 mağlup etmeyi başardı. Bal ligine yükselme mücadelesi veren kırmızısiyah beyazlılar ikinci hazırlık maçından da galibiyetle ayrıldı.

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