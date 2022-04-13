Antalyaspor’da Haji Wright’ın performansı sevindiriyor

FT Antalyaspor’da son haftalardaki çıkışı ile 9 gole ulaşan ABD'li forvet Haji Wright’ın performansıyla sevindiriyor.
Süper Lig’de son haftalarda iyi bir çıkış yakalayan FT Antalyaspor, yenilmezlik serisini de 10 maça çıkardı. Güney ekibinin yükselişine 24 yaşındaki ABD'li forvet Haji Wright, attığı gollerle destek verdi. Wright, ligdeki son 4 maçta 4 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. 32 hafta sonunda golcü oyuncu bin 379 dakika sahada kalıp, 9 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu. Wright, Ziraat Türkiye Kupası’nda bir gol atma başarısı gösterdi.
Öte yandan kırmızıbeyazlılar hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Alanyaspor maçı hazırlıklarına başlayacak.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.