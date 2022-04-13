Şiddet gören kadın, eşini jandarmaya ‘ruhsatsız silahları’ var diye ihbar etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şiddet gören kadın, eşini jandarmaya ‘ruhsatsız silahları’ var diye ihbar etti

İHA

Şiddet gören kadın, eşini jandarmaya ‘ruhsatsız silahları’ var diye ihbar etti

Antalya’nın Kumluca ilçesinde iddiaya göre eşinden şiddet gören kadın, jandarma ekiplerini arayarak darp edildiğini ve evde ruhsatsız silahların olduğunu bildirdi. İhbar üzerine ekiplerin yaptığı aramada evde ateşli silahlar ve çok sayıda fişek ile uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
Kumluca ilçesi, Sarıcasu mahallesinde ikamet eden G.Ç. isimli kadın dün resmi nikahlı eşi A.Ç. isimli şahsın kendisini darp ettiğini ve evde ruhsatsız tabanca ve av tüfeği olduğu yönünde ihbarda bulundu. Kumluca Sulh Ceza Hakimliğinden alınan arama kararı ile A.Ç. isimli şahsın Sarıcasu Mahallesi'nde ikamet ettiği evde yapılan aramada: 1 adet 9 milimetre çapında ruhsatsız tabanca 1 adet 7,65 milimetre çapında ruhsatsız tabanca, 2 adet yarı otomatik ruhsatsız yivsiz av tüfeği, 1 adet çift kırma ruhsatsız yivsiz av tüfeği, 1 adet tek kırma ruhsatsız yivsiz av tüfeği, 12 cal çapında 800 adet av tüfeği fişeği, 36 cal çapında 60 adet av tüfeği fişeği, 9 milimetre çapında 740 adet tabanca fişeği, 7,65 milimetre çapında 242 adet tabanca fişeği, yaklaşık 10 gram ağırlığında esrar maddesi ile 3 gram ağırlığında kenevir tohumu ele geçirildi. Olayla ilgili adli işlemler başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Park halindeki otomobillerin lastiklerini bıçakla patlatıp kaçtılar Otoparkta bulunan otomobillerin lastikleri patlatılmış halde bulan araç sahipleri şikayetçi oldu
YEREL HABERLER Park halindeki otomobillerin lastiklerini bıçakla ...
Gazipaşa’da altyapı çalışması
YEREL HABERLER Gazipaşa’da altyapı çalışması
Konyaaltı-Varsak Hafif Raylı Sistem Etüt Projesi ihaleye çıkıyor Başkan Böcek, işadamlarına 3 yılını anlattı
YEREL HABERLER Konyaaltı-Varsak Hafif Raylı Sistem Etüt Projesi ...
Dr. Burhanettin Onat Çocuk Kütüphanesi açılıyor
YEREL HABERLER Dr. Burhanettin Onat Çocuk Kütüphanesi açılıyor
Manavgat’ta tarihi eser operasyonu
YEREL HABERLER Manavgat’ta tarihi eser operasyonu
Antalyaspor’da Haji Wright’ın performansı sevindiriyor
YEREL HABERLER Antalyaspor’da Haji Wright’ın performansı ...
Döşemealtı ikinci hazırlık maçını da kazandı
YEREL HABERLER Döşemealtı ikinci hazırlık maçını da kazandı
Uluslararası Kırsal Turizm ve Kalkınma Kongresi Antalya’da yapılacak
YEREL HABERLER Uluslararası Kırsal Turizm ve Kalkınma Kongresi ...
Eşini kanserden kaybetti, marangoz atölyesinde hayat buldu Hayat arkadaşının acısını, 40 metrekarelik marangoz atölyesinde ağacı sanata dönüştürerek unutuyor
YEREL HABERLER Eşini kanserden kaybetti, marangoz atölyesinde hayat ...
Başkan Uysal: “Muratpaşa’da asansör kazaları yok seviyesinde”
YEREL HABERLER Başkan Uysal: “Muratpaşa’da asansör kazaları yok ...
Kepez’de yaz spor okulu hazırlığı
YEREL HABERLER Kepez’de yaz spor okulu hazırlığı
Konyaaltı’nda Ramazan boyunca üniversite öğrencilerine iftar
YEREL HABERLER Konyaaltı’nda Ramazan boyunca üniversite ...
Konyaaltı Belediyespor Kadın Hentbol Takımı yarı finalde
YEREL HABERLER Konyaaltı Belediyespor Kadın Hentbol Takımı yarı ...
Arkadaşını alkol kontrolünden kurtarmak için polise bıçak çekti Önce kendini sonra polisi yaralayan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Arkadaşını alkol kontrolünden kurtarmak için polise ...
Antalya'da cami inşaatından alüminyum panel çalan şüpheli kaçamadı
YEREL HABERLER Antalya'da cami inşaatından alüminyum panel çalan ...
Raylar üzerindeki sığırcık sürüsünü fotoğrafladı
YEREL HABERLER Raylar üzerindeki sığırcık sürüsünü fotoğrafladı
Saçlarını kanser hastalarına bağışlamayı düşünürken kanser olduğunu öğrendi
YEREL HABERLER Saçlarını kanser hastalarına bağışlamayı düşünürken ...
Tanesi 10 TL olan tropikal meyve için on binlerce liralık güvenlik önlemleri alınıyor Üreticiler yükte hafif pahada ağır avokadoyu korumak için bin bir yöntem kullanıyor Tüm alana hakim güvenlik kameralarının yanında, fotokapanlar ve hatta tuzaklar kuruluyor Adım başı kamera sistemiyle avokadoları koruyorlar
YEREL HABERLER Tanesi 10 TL olan tropikal meyve için on binlerce ...
Mavi Kelebekler yarı finalde
YEREL HABERLER Mavi Kelebekler yarı finalde
Serdengeçti'nin özel evrakı, sıva altındaki gizli bölmeden çıktı
YEREL HABERLER Serdengeçti'nin özel evrakı, sıva altındaki gizli ...
Gaziler Jandarma Karakolu temeli törene atıldı
YEREL HABERLER Gaziler Jandarma Karakolu temeli törene atıldı
Alanyaspor, Akdeniz derbisinin hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Alanyaspor, Akdeniz derbisinin hazırlıklarına başladı
Polis memuru otomobilinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Polis memuru otomobilinde ölü bulundu
Antalya'da polis memuru aracında ölü bulundu
YEREL HABERLER Antalya'da polis memuru aracında ölü bulundu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.