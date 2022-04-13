Ramazan etkinliklerinde Erzurumlular Gecesi

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Ramazan Etkinliklerinin konuğu bu kez Dadaş Diyarı Erzurum oldu. Antalya Erzurumlular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin katkılarıyla düzenlenen geceye Erzurum türküleri renk kattı.

İftarın ardından Karaalioğlu Parkı’nda kurulan etkinlik alanını dolduran vatandaşlar Erzurum türküleriyle keyifli bir akşam yaşadı. Hemşehri geceleri çerçevesinde düzenlenen Erzurumlular Gecesi’nde, Bizim Eller Bir Destan Türk Halk Müziği Topluluğu sahne aldı. Şef Ömer Bilgin yönetimindeki orkestra ve solistler Savaş Akkoyun, Rafet Tilif, Öznur Şerbet ve Canan Daşcan birbirinden güzel Erzurum türküleri ile geceyi renklendirdi.



“Hemşehri ve dostlarımızla buluştuk”

Geceyle ilgili duygu ve düşüncelerini dile getiren Antalya Erzurumlular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Nihat Öztürk, Ramazan etkinlikleri çerçevesinde bu geceyi düzenleme imkanı sunduğu için Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e teşekkür etti. Öztürk, “Bizler Antalya’da yaşayan Dadaşlar olarak burada güzel şeyler yapmak için yönetim kurulundaki arkadaşlarımla beraber sefere çıktık. Bu gece de hem hemşerilerimizle hem de Antalyalı dostlarımızla buluştuk” dedi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Türker Özay da, Başkan Muhittin Böcek adına Dernek Başkanı Nihat Öztürk’e çiçek takdim etti.

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