Manavgat’ta yanan ormanların yüzde 70’i ağaçlandırıldı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 31 bin 105 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü, Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangınının yaraları sarılmaya devam ediyor. Bölgede bugüne kadar, 15 bin 800 hektar alanda doğal gençleştirme çalışması, 8 bin 900 hektar alanda ise fidan dikimi gerçekleştirildi. Doğal gençleştirme çalışmaları çerçevesinde 35 bin ton tohum toprakla buluşturulurken, büyük bölümünün filizlendiği görüldü.



2021 yılında çıkan Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangınında Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü sınırlarında 31 bin 105 hektar ormanlık alan yangından zarar gördü. Yangının ardından yanan ormanlık alanlarda gerek doğal gençleştirme olarak adlandırılan tohumlama, gerekse suni gençleştirme olarak adlandırılan fidan dikimi yöntemiyle yanan bölgelerin eski haline dönmesi için çalışmalar başlatıldı. Bütün bu çalışmaların yanında yangından sonra budanan başta keçi boynuzu ve defne gibi ağaçlar olmak üzere bir çok zeytin bahçesinde ağaçların yeniden yeşerdiği gözlendi.



“35 bin ton tohum toprakla buluştu”

Bölgede, bugüne kadar 15 bin 800 hektar alanda doğal gençleştirme çalışmaları başlandığını belirten Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri, 35 bin ton tohumun toprak ile buluşturulduğunu çalışmaların yüzde 90’ının tamamlandığını, 8 bin 900 hektar alanda ise suni gençleştirme çalışmaları yapıldığı söyledi. Yetkililer, 1 buçuk milyon fidanın toprakla buluşturulduğu, çalışmaların yüzde 60’ının da tamamlandığını belirttiler.



“Çalışmalar devam ediyor”

Yetkililerden alınan bilgiye göre; yanan ormanlık alanların yüze 70'inde çalışmalar biterken, yüzde 30’luk bir alanda çalışmalar bütün hızıyla devam ediyor. Çalışmaların kısa süre içinde bitirilmesi için 2021 yılında 97 kilometre uzunluğunda yeni orman yolu yapılırken 50 kilometre uzunluğunda mevcut orman yolunda onarım yapılarak sahaları gençleştirme çalışmalarının verimli şekilde sonuçlanmasının sağlandığı belirtildi.

Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Orman yangınında zarar gören orman köylülerine bugüne kadar 7 milyon TL ye yakın yardım yapılarak yaraların sarıldığı, ayrıca 2022 yılı içerisinde 7 orman köylüsüne 9 adet traktör ve 500 adet kovan verildiği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.