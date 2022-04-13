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Antalya’da e-ticaret yapan işletme sayısında artış 2019 yılında 2 bin olan e-ticaret işletmesi sayısı 2021 yılında 16 bine çıktı

İHA

Antalya’da e-ticaret yapan işletme sayısında artış 2019 yılında 2 bin olan e-ticaret işletmesi sayısı 2021 yılında 16 bine çıktı

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, Antalya’da eticaret yapan işletme sayısının 2019 yılında 2 bin 473 iken, 2021 yılında bu sayının 16 bin 123’e yükseldiğini bildirdi. Eticaret alanında Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nın eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin olumlu sonuç vermesinden memnuniyet duyduğunu belirten Başkan Çetin, hedeflerinin işletmelerin eticaret pazarında gelişmesi yanında kendi sitelerinden doğrudan satışlarını da artırmak olduğunu söyledi.

“Antalya’da kişi başı eticaret harcaması 3 bin 117 TL”
Antalya’da kişi başı olan e ticaret harcamasından bahseden Davut Çetin, “Ticaret Bakanlığı eticaret verilerine göre ülkemizde eticaret hacmi 2021 yılında yüzde 69 artışla 381,5 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Elektronik ticaret hacminin yüzde 37’si İstanbul, yüzde 9’u Ankara, yüzde 6’sı İzmir talepli gerçekleşmiş, üç büyük ili yüzde 3,6 oranıyla Bursa ve Antalya izlemiştir. 2021 yılında illere göre kişi başı eticaret harcaması İstanbul’da 6 bin 324 TL, Ankara’da 3 bin 795 TL ve İzmir’de 3 bin 400 TL, Kocaeli’de 3 bin 141 TL, Antalya’da 3 bin 117 TL olarak gerçekleşmiştir” dedi.

“Antalya’da eticaret yapan işletme sayısı 16 bin 123”
Antalya’da e ticaret yapan işletme sayısına değinen Çetin, “Antalya’da eticaret yapan işletme sayısı 2019 yılında 2 bin 473 iken bu sayı 2020 yılında 9 bin 452’ye, 2021 yılında 16 bin 23’e yükselmiş, bu sayıyla Antalya dördüncü sıradaki konumunu korumuştur. Yükselen bir pazar ve ticaret alanı olan eticaret alanında Antalya Ticaret ve Sanayi Odası olarak TOBB ve diğer kurumlarla birlikte gerçekleştirdiğimiz eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin olumlu sonuç verdiğini, işletmelerimizin bu alanda da başarılı olduğunu görmekten mutluluk duyuyorum” diye konuştu.

“Hedef maliyetleri düşürmek ve rekabet gücünü artırmak”
Hedefin maliyetleri düşürüp rekabeti arttırmak olduğunu söyleyen Çetin, “Bununla birlikte pazaryeri komisyonlarının ve yüksek lojistik maliyetlerinin yerel işletmelerimiz açısından rekabet ve karlılık sorunu oluşturduğunu da biliyoruz. Bunun için de hedefimiz işletmelerimizin eticaret pazarında gelişmesi yanında kendi sitelerinden doğrudan satışlarını da artırmak, ayrıca bölge ve il düzeyinde akıllı ve çevreci lojistik altyapıyı geliştirerek yerel işletmelerin maliyetlerini düşürmek ve rekabet güçlerini artırmaktır” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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