Bisiklet hırsızlığıyla aranan şüphelinin 21 yıl hapis cezası olduğu ortaya çıktı

Antalya’nın Kumluca ilçesinde 2 bisikleti çalma suçundan aranan 16 suç kayıtlı şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelinin, Antalya Asliye Ceza İlamat Masasınca 21 yıl 5 ay 3 gün hapis cezası ile arandığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğüne 9 Nisan günü M.A.G.’ya ait 4 bin TL değerindeki bisiklet ve yine aynı gün S.Ç.’ye ait 5 bin TL değerindeki bisikletin çalındığı ihbarı geldi. Ekipler hırsızlık olayının yaşandığı bölgede yaptığı güvenlik kamerası incelemesinde bisikletleri çalan kişinin 25 yaşındaki M.A. isimli şahıs olduğunu tespit etti.

M.A. adlı şahsın emniyet birimleri tarafından yakalama kararına istinaden aranan şahıs olduğu belirlendi. Ekipler, şahsı yakalayarak ilçe emniyet müdürlüğüne getirdi. Şüphelinin, ayrıca Antalya Asliye Ceza İlamat Masasınca 21 yıl 5 ay 3 gün hapis cezası olduğu öğrenildi.

16 ayrı hırsızlık suçuna karışan ve 21 yıl 5 ay 3 gün hapis cezası yüzünden arama kararı bulunan M.A., Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğünde yapılan işlemlerin ardından sevk edildiği Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklanarak Elmalı Kapalı Cezaevine sevk gönderildi.

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