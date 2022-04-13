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Alanyasporlu futbolcular öğrencilerle buluştu

DHA

Alanyasporlu futbolcular öğrencilerle buluştu


Engin ANAK / ALANYA, (DHA )Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi 'Spor Söyleşileri' kapsamında Alanyaspor'un kaptanı Efecan Karaca ve ocak ayının en golcü futbolcusu Emre Akbaba'yı ağırladı.
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (AHEP) öğrencileri Alanyaspor'un başarılı futbolcuları Efecan Karaca ile Emre Akbaba ile buluştu. AHEP'li öğrencilerin spora ve futbola dair merak ettikleri soruları cevaplayan futbolcuları Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu da yalnız bırakmadı.
AKBABA: BEN BURAYA OYNAMAK İÇİN GELDİM
Öğrenciler ilk olarak sorularını Emre Akbaba'ya yöneltti. Galatasaray'da yaşadığı sakatlık dönemini ve tekrar Alanyaspor'da forma giymesini soran öğrencilere Emre Akbaba, "İki ağır sakatlık yaşadım. Ondan sonrada bu sene tekrar Alanyaspor'a döndüm. Ben buraya oynamak için geldim. Daha çok oynayıp o ritmi yakalamak istedim. Orada kalsaydım 2 maç oynar, 2 maç oynayamasam bu ritmi yakalayamazdım. Gelmemin ilk nedeni futbolu sevmem. Sakatlıklar beni futboldan çok uzak tuttu" dedi.
"ALTYAPIDAKİ İMKANLARIN YETERLİ OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"
Türk futbolundaki eksiklikleri değerlendiren Akbaba, şunları söyledi:
"Türk futbolu hakkında değiştirilecek çok fazla şey var. Altyapıdan itibaren başlanılacak şeyler. Altyapıyı değiştirirdim. Altyapıdaki imkanların yeterli olmadığını düşünüyorum. Saha bakımından, hocalara verilen değer bakımından... Antalyaspor alt yapısında geçirdiğim 6 aylık dönemde çok eksiklik yaşadım. Bizimle birlikte Almanya'dan gelen birkaç oyuncu vardı. Onların dayanamayıp gittiğini gördüm ben. Ben devam ettim çünkü çok istekliydim ama bu duruma getirmeleri çok kötü. O çocuk belki sana çok iyi bir futbolcu olup, çok iyi paralar kazandıracak ama şartlara dayanamadığı için maalesef terk ediyor.
"TEKRAR GALATASARAY'DA OYNAMAK İSTİYORUM"
Galatasaray'da kariyerine devam etmek istediğini belirten Akbaba, "Galatasaray'da 1 sene sözleşmem kaldı. Dönüp, tekrar orada oynamak istiyorum" dedi.
Takım arkadaşını değerlendiren Efecan Karaca ise "Türkiye'den Okan Buruk'a hayrandım. Stilini kendime yakın buluyordum, sürekli maçlarını izliyordum. Kendimi onunla kıyaslayamam, UEFA kupasını almış. Galatasaray'da oynamış. Biz de kendimize göre bazı şeyleri başardık" ifadelerini kullandı.
İLK HEDEF TÜRKİYE KUPASI
Söyleşiye kaptan Efecan Karaca ile devam edildi. Alanyaspor'un 6'ncı sırada olduğunu belirten Karaca ise şöyle dedi:
"İlk 4 sıradaki takımlar Avrupa Kupası'na gidebiliyor. Büyük takımlarla da maçımız kalmadı, bizim ayarımızdaki takımlarla maçlarımız var. Önümüzde bir kupa yarı finali var. Aslında Avrupa'ya gitmenin en kolay yolu da Türkiye Kupası'nı almak. İnşallah hem dördüncü bitirip hem Türkiye Kupası'nı istiyoruz. Alanyaspor'da hedefler bitmez."
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Söyleşi ve öğrencilerden genel ve detay görüntü
-Emre Akbaba konuşması
-Efecan Karaca konuşması
DHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Engin ANAK
2022-04-13 19:45:36

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