Alanyaspor, Akdeniz derbisi hazırlıkları sürdürdü

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Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Antalyaspor’u konuk edecek olan Alanyaspor, akşam antrenmanıyla hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 33. haftasında Alanyaspor, Antalyaspor’u konuk edecek. Akdeniz derbisi hazırlıklarına dün başlayan turuncuyeşilli ekip teknik direktör Francesco Farioli gözetiminde akşam idmanıyla sürdürdü. Koşu ve ısınma çalışmasıyla başlayan antrenman, pas çalışmalarının ardından taktik çalışmalarıyla sona erdi.

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