Antalya’da bahis dolandırıcılığı yapan 3 şahıs yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Antalya’da sosyal medya uygulamaları üzerinden bahis dolandırıcılığı yapan 3 şahıs yakalandı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde; sosyal medya uygulamaları aracılığıyla, yüksek kazanç vaadiyle garantili bahis kuponu adı altında dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunan 3 şahıs, mağdur vatandaşların banka hesap hareketlerinden elde edilen bilgiler doğrultusunda yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen 3 şahıs, haklarında yapılan işlemlerin ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şahıslardan biri hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Diğer 2 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.