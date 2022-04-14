Antalya'da torbacı operasyonu: 25 gözaltı

Antalya'da torbacı tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 25 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve gruplara yönelik 8 ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Uygulama noktalarının da dahil edildiği çalışmada 25 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda; 130 gram esrar, 825 gram eroin, 3 kilo 891 gram metamfetamin, 377 gram bonzai, 354 gram ve 29 adet kağıda emdirilmiş sentetik Kannabinoid (A4) maddesi, 45 adet sentetik ecza hap, 4 adet hassas terazi, 4 adet tabanca ve 71 adet fişek, 13 bin 990 TL ele geçirildi. 25 şüpheliye “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan işlem yapıldığı bildirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.